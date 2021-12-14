【專訪】陶冬：掌握ＩＴ產業新一輪的輪轉，尋找未來的投資先機

《經濟通通訊社１４日專訊》美股在過去十年瘋漲，其中納斯達克從２０１６年至今上漲三

倍，是全球各大資產種類中表現最好的。

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時表示，納斯達克在過去六年

是升的但是如果納斯達克指數抽出ＦＡＡＮＧ，即是Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｍａｚｏｎ、

Ａｐｐｌｅ、Ｎｅｔｆｌｉｘ和Ｇｏｏｇｌｅ五只龍頭股，納指的表現就大不一樣。

陶冬指，過去十年美股有周期性起伏，有ＱＥ帶來的流動性動能，但是最主要的還是

ＦＡＡＮＧ奇跡。ＦＡＡＮＧ股價表現出色要部分感謝ＥＴＦ，過去十年ＥＴＦ成為美國基金投

資的主流，流入ＥＴＦ的數量是主動型基金的五倍。ＥＴＦ是被動投資的，資金放在指數權重股

上，資金大量流入ＥＴＦ就意味著大量流入ＦＡＡＮＧ這樣的指數權重股。而ＦＡＡＮＧ股價走

得好，ＥＴＦ的表現就好，更多資金流向ＥＴＦ ＦＡＡＮＧ表現就更好。

陶冬認為，ＦＡＡＮＧ其實是美國４Ｇ時代的佼佼者，是過去十年平台經濟的弄潮兒。在和

舊經濟的對決中，他們催生出新的商業模式、銷售渠道，引領出新的生活方式和新的消費產品。

他們得益於一個新的時代、一個叫做新經濟的時代、一個數據化的時代。他們在經濟數據化的過

程中游刃有餘，開創新的盈利模式，他們在股價上自然春風得意。

不過陶冬指，雖然美股是全球股市在２０２１年走勢最靚麗的，但去除最大五個市值的股票

後，納指今年是下跌而不是上升的。盡管美國的疫情有明顯改善，經濟周期開始向上，財政政策

貨幣政策都是極度寬鬆的，美股的上漲也只是聚焦於幾家頭部企業。



＊告別ＦＡＡＮＧ迎接ＧＡＭＭＡＴ，買下下一個浪潮中的新選手＊



而美國的頭部企業還出現較大的變化，ＦＡＡＮＧ中的Ｎｅｔｆｌｉｘ已經退出了第一梯隊

，特斯拉和微軟加入，特斯拉是做新能源汽車的，微軟是做雲計算的；Ｆａｃｅｂｏｏｋ連名字

都改成Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ元宇宙，剩下的亞馬遜、蘋果和谷歌也在轉型，ＦＡＡＮＧ變成

ＧＡＭＭＡＴ。

陶冬表示，他覺得ＧＡＭＭＡＴ不是拼字遊戲的變化，實際上預示著ＩＴ產業新一輪的輪轉

。過去十年新經濟圍繞著兩個主題展開：電子商業和社交媒體，背後的支撐是４Ｇ技術和平台網

絡，未來的支撐是５Ｇ、６Ｇ和萬物相聯，場景可能是元宇宙和工業互聯網。

陶冬認為，資金還看不清楚這個數據場景如何演變成商業模式，於是在此階段押注於最大的

幾個科技公司，看中他們的研發能力、執行能力，也寄希望於他們買下下一個浪潮中的新選手，

圍出新的數據生態圈。「從ＦＡＡＮＧ到ＧＡＭＭＡＴ請大家多多參詳，從中尋找未來投資的先

機。從ＦＡＡＮＧ到ＧＡＭＭＡＴ在我看來是科技領域的產業輪換，是改變人類生活方式的突破

，是時代前進的步伐。」陶冬補充稱。

