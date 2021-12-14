【新冠肺炎】廣州通報一宗變種病毒輸入確診，內地第二宗

《經濟通通訊社１４日專訊》內地疫情再次升溫，繼天津後，據中央電視台報道，廣州發現
一宗境外輸入新冠肺炎陽性病例，經國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為奧密克戎變異株
（Ｏｍｉｃｒｏｎ）。
天津市疫情防控指揮部周一指，市疾控中心在一名１２月９日入境者身上驗出新冠肺炎
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒。該名入境者是入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療，是內地
首次發現Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒。（ｃａ）
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