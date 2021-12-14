《匯市縱橫－蕭啟洪》聖誕節的啟示

《匯市縱橫》不知不覺已經踏入１２月了，氣溫漸漸變得寒冷，除了忙於把衣櫃裏的衣服換

季之外，又是時候準備迎接一年一度的大節日－聖誕節！每逢一到這個時節，人們總愛為家中布

置一番增添節日氣氛，或準備大量美酒佳餚與眾同樂，甚至會絞盡腦汁忙著購買禮物和送禮的習

俗，就連筆者都記不起從何時起也養成這種習慣。但有沒有人想過，為甚麼聖誕節需要送禮物呢

？其實，聖誕節的精神就是「給予」，耶穌在世時，為我們豎立了好榜樣，祂總是會無私奉獻，

很少為自己著想，常常想到別人，因此「給予」是生活的一部分，捐得甘心樂意的人也是快樂的

人，所以聖誕節能夠「給予」是一樁美事。



在筆者眼中，「給予」就是快樂。因為我們在生活中都會遇到不少給予別人或是別人給予你

的事，而且當給予過別人以後，你會覺得自己很快樂，你幫助過的別人，別人就會在內心感謝你

，所以給予別人是一件快樂的事情，也代表給你的一種福氣！不過，現今許多人只著眼於一件禮

物的價值，卻忘了「禮物輕情意重」的一份情懷。有人說，送禮是中華民族的傳統美德，它既能

表達一定的期許，也能傳達一定的資訊。送禮可不是一件草草就能結束的事情，當然，送禮也不

是一件容易的事情。禮物是生活中的潤滑劑，如果你足夠重視某人時，就應為這人多花點心思吧

。即使是遠方的朋友寄來一張聖誕卡，都令人有窩心的感覺，真是禮輕情意重。



優秀傳統文化是我們今天文化的根和本，丟了這個，我們就難說自己是中國人。就中國文化

的儒家思想而言，就是由愛出發、自尊尊人、愛己愛人、己立立人、己達達人的品行，由修身、

齊家、治國、平天下，做到內聖外王之道的最高境界。再結合了墨家思想，就是愛自己的家，也

要愛別人的家；愛自己的國，也要愛別人的國；愛自己的父母、子女，也要愛別人的父母、子女

，不做侵犯別人的事情，更不可以做出偷、搶以及攻伐、暴力的事情。孟子有雲：「愛人者，人

恒愛之；敬人者，人恒敬之。」此話強調了尊重他人的重要性，一個人在與別人交往中，如果能

很好的理解別人，尊重別人，那麼他一定會得到別人百倍的理解和尊重。老實說，現時某些偽民

主國家奉行少數國家以「同我即對、非我即錯」的霸道思維，更試圖把其他民主形式視之為不民

主，甚至進行排斥打壓，這本身就已經是不民主了！



常言道：「時間識人，落難知心」，時間是最好的過濾器。人的一生中，與人交往很多，能

成為知心好友卻沒幾個，若然能做到「錦上添花，雪中送炭」的人，就更加最難能可貴呢！面對

著Ｏｍｉｃｒｏｎ的變種威脅，中國早前已承諾將再向非洲提供１０億劑新冠疫苗，其中６億劑

為無償援助，４億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供，以解決其「疫苗真空」的

困境。對於很多非洲人來說，中國疫苗可以話是「及時雨」，對非洲抗擊疫情、遏制傳播都是至

關重要。這體現了中華傳統美德中的「仁者愛人」精神和「施比受更為有福」的真義。至於那些

富有國為貧困國又做了些甚麼呢？據聞，這些國採取了嚴陣以待，繼而陸續「鎖國」，或收緊入

境限制，防止病毒傳入等措施。正所謂「己所不欲，勿施於人」，這句格言來形容西方富國的行

為最為貼切呢！面對這場「抗疫戰」，中國除堅持「清零」政策，即使令其經濟有放慢之危，也

不願賠上國民的性命。相比起「與病毒共存」而言，如果最後發現Ｏｍｉｃｒｏｎ會致命，富國

就可能要因為自己的自私而受到懲罰。



幸好，目前大部分感染者的症狀都很輕微，不少人確診後甚至只是在家休養、自我隔離便可

。這是否意味著疫情大流行的威脅將近結束呢？又是否可啟示明年全球經濟可獲得全面復甦呢？

隨著新的疫苗和療法順利推進後，令經濟活動得以恢復過來，加上全球流動性回歸，消費者釋放

被壓抑的需求，或將有助支撐強勁的周期性復甦勢態。雖然筆者沒有水晶球在手，未能為讀者預

知未來，但相信世事萬物都會有其既定規律和周期性，有長有短，有始有終的一日。臨近

２０２２年，又是大家競猜來年的經濟狀況，以及如何配置資產的時候，但市場最關心是美聯儲

會否加快減買債步伐。因此，本周迎來的是美聯儲今年最後一次政策會議，同時亦會公布最新經

濟預期和利率預期點陣圖等，也許可為妳指點迷津？



筆者屈指一算，聖誕節快到了，若然今天的妳還未準備好聖誕禮物的話，也不要胡亂地購買

一盒昂貴又重口味的巧克力，一來浪費金錢，二來又不環保，其實只需要向你所愛和尊重的人送

上一句衷心的祝福語更有溫度呢！有人說，「耶穌聖誕是希望的泉源」，所以聖誕節是一個充滿

希望和喜悅的節日，而不只是一個為熱鬧、狂歡、消費而設的節日。雖然聖誕節還未到，但筆者

願為讀者們先送上祝福，祈望大家在來年的願望成真吧！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議於１﹒３３００水平買入英鎊兌美元已成交，維持目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１００。



加元：早前建議於１﹒２７５０水平沽出美元兌加元已於上周三（８日）於１﹒２６５０平倉，

獲利１００點子。



澳元：上周建議候於現價０﹒７０４０水平買入澳元兌美元已成交，並於周一（１３日）於

０﹒７１５０平倉，獲利１１０點子。



紐元：本周建議候低於０﹒６７００水平買入紐元兌美元，目標０﹒６９００，止蝕

０﹒６６５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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