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14/12/2021 11:29

《珠玉之論－陳鳳珠》資金進入中經會提及的行業

　　《珠玉之論》港股投資情緒仍然偏弱，大市反彈力度不大，並於２０天線２４４００點遇阻
力，本周市場關注聯儲局議息會議，由於美國的通脹壓力升溫，市場預期聯儲局將有機會加快縮
減買債規模，可能會於明年３月完成退市，並有機會於明年加息兩次，預期結果將會影響投資氣
氛，或可能壓抑港股表現。
　
　　中央經濟工作會議提及內地經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，因此要
繼續做好「六穩、六保」工作，持續改善民生，著力穩定經濟情況，並實施積極的財政政策和穩
健的貨幣政策。值得注意的是，今次表明積極的財政政策要提升效能，注重精準、可持續，實施
新的減稅降費政策，強化對中小微企業的支持力度，並適度超前展開基礎設施投資。至於穩健的
貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，加大對實體經濟尤其小微企業、科技創新、綠色發
展的支持。由此可見，內地將繼續推動資金落入中小微企業，未來財政及貨幣政策方向均會針對
中小微企業，支持經濟基本面發展，相信有助穩定經濟增速情況。
　
　　其中，會議提出要適度超前展開基礎設施投資，可留意基建行業及相關股份如水泥、建材、
玻璃、機械等，但基礎設施的投資視乎各地政府的專項債發行及資金落地情況，因此宜注視明年
初各地政府的計劃。另外會議指出新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，相信為
鼓勵企業使用及發展可再生能源，預期綠色電力行業將受惠，而一眾光伏及風電相關股份長線值
得部署。除此之外，會議亦指出要深入實施種業振興行動，提高農機裝備水平，而每年初內地均
會發布「中央一號文件」，料短線農業相關股份或會受支持。至於近年內地面對美國的制裁，影
響內地的出口以及科技發展的重要原料及設備的輸入，為確保內地的發展不受影響，將要暢通國
內循環，重點打通生產、分配、流通、消費各環節，提升製造業核心競爭力，並要強化國家戰略
科技力量。《獨立股評人　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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