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即市新聞

14/12/2021 10:27

《ＥＴＦ透視－張子銘》金融科技的興起

　　《ＥＴＦ透視》過去幾年，金融科技（ＦｉｎＴｅｃｈ）開始迅速崛起成為一股潮流並加速
變革傳統金融服務。雖然金融科技有多個不同含義，但一般共識是該行業涵蓋人工智能、區塊鏈
、雲端運算和大數據等領先技術在支付、結算及交收、存款、借貸及眾籌、保險、投資管理及市
場支援方面等的應用。
　　舉個例子，過去消費者往往需要整合不同的財務需求，一次過到金融機構的實體分行去辦理
業務。時至今日，通過金融科技，他們可以在任何時間使用這些網上服務，從而獲得更方便和無
縫的客戶體驗。

＊疫情加快金融科技蓬勃發展＊

　　這種由到訪實體分店到享受網上金融服務的轉變，也在新冠疫情下加速發展，因疫情而反覆
出現的隔離、封鎖和在家工作令消費者更傾向於使用無接觸的網上服務。
　　數據顯示，在疫情爆發後的２０２０年，全球處理的實時支付交易超過７０３億宗，按年增
長４１％。金融科技公司的初衷是迎合年輕客戶趨向數碼化的偏好和網上體驗，同時，它們也開
始在貸款和保險等一系列更成熟的行業中與傳統金融機構展開成本和便利性方面的競爭，從而在
更大的範圍吸引更多消費者。
　　２０２１年上半年，全球金融科技投資保持強勁反彈，投資額從　２０２０年下半年的
８７０億美元增至２０２１年上半年的９８０億美元；同時，金融科技實現交易２４５６宗，創
歷史新高。而德勤亦預計，全球金融科技行業於２０１９－２０２４年間的複合年增長率將高達
１１﹒７％，至２０２４年實現２２２０億美元。因此，我們認為這種通過顛覆性科技來推動金
融業創新、提高運作效率的強大力量將在未來數年持續，從而為不同的相關領域帶來豐富的投資
機會。
《未來資產董事及Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　ＥＴＦｓ產品專員　張子銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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