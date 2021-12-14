《股壇解碼－戴名》美國窮追猛打；潤地（１１０９）不確定因素多

《股壇解碼》美國上周首領失業人數降至１８﹒４萬，數據創５２年新低，如果情況持續，

相信美股新一輪升浪將在明年第二季展開，加上輝瑞ＣＥＯ發表聲明呼籲疫苗接種者有需要打第

四針Ｂｉｏｎｔｅｃｈ疫苗（香港第三針還沒正式開始）來有效對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，

疫苗相關股份看來未來一段時間將財源滾滾。美國財政部把商湯科技列入黑名單，意味著美國企

業被禁止參與投資，商湯科技原定本周五（１７日）在港掛牌，現暫緩上市，但巧合的是這次商

湯科技在港上市，只有匯豐是唯一有份參與的外資投行，美資背景的投行一間也沒有，真的是巧

合嗎？另一則花邊新聞比較有趣，Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ在社交媒體聲稱將會辭任ＣＥＯ改做

ＫＯＬ，一直沽貨的Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ若果真的離開Ｔｅｓｌａ，Ｔｅｓｌａ的股價相信還會

有一定的跌幅。



＊前無古人＊



新西蘭最近公布最快從２０２３年起，全國２００９年以後出生的所有居民終生不准購買香

煙，現在只待國會通過，當政策通過後將收緊香煙販賣的牌照，務求透過全面禁止年青一代吸煙

來達成全國禁煙的目的。



＊雪上加霜＊



Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ關閉廣東惠州廠房，表面上是整合資源將生產線整合到瀋陽工廠，

但從集團將生產線移到巴西來看，可以看出的是集團希望找一個消費市場穩定和大概率往上的地

方紮根，Ｂｒｉｄｇｅｓｔｏｎｅ情願投資在巴西設廠也要關閉惠州的廠房，可以看出集團對國

內的消費不表樂觀。另一方面，Ｃｉｔｒｏｅｎ也在收縮中國的業務，情願投資２０億歐元也要

把電池生產線搬回法國，看來也是同樣不看好國內的消費市場。惠譽聲稱中國恒大

（０３３３３）和佳兆業（０１６３８）已經列入違約，但奇怪的是標普和穆迪並沒有落井下石

，難道這兩家機構有甚麼內部消息知道這兩家企業黎明將至？



＊牛去熊來＊



恒指上周曾經從低位反彈１０００點，最後全周收２３９９５點，失守２４０００點更加證

明估計上月２９日出現即月２４０００點認購和２１０００點認沽期權倉是ｓｈｏｒｔ

ｃａｌｌ和ｌｏｎｇ ｐｕｔ的推斷可能性提高，到上星期五（１０日）再出現２３６００點認

購期權建倉（當時恒生指數為２４１００點附近）後大市未能突破，相信２３６００點認購期權

是ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ的可能性更大，熟識期權的投資者應該明白箇中原因。牛熊證街貨進一

步回落至５２：４８，雖然牛熊街貨比例相差不遠，但投資者要留意很多低位熊證（回收價在

２１８００點至２３６５０點之間）等著面世，不排除大市先回落令熊證順利出世後在回升。



＊股票簡評＊



華潤置地（０１１０９）主要從事發展和銷售已發展物業、物業投資、管理、酒店經營，並

且提供建築、裝修和其他物業發展相關服務。集團是華潤集團旗下的地產業務旗艦，亦是中國內

地最具實力的綜合型地產開發商之一，像其他內地地產商一樣面對著國家的三條紅線，債務高企

的困境。集團今年上半年度營業額上升近６４％，股東應佔溢利增加不到１６％，在恒大、花樣

年（０１７７７）和佳兆業相繼出現財務困難之後，華潤置地的股價反而節節上升，並沒有因為

地產行業的不振而下跌，估計背靠華潤集團是最大的原因，但投資者要留意幾點，首先是集團高

達６５５５億元的債務，由於手上擁有眾多豪宅盤，賣房套現會比一般房企難，根據年報資料顯

示集團的物業開發毛利率由２０１８年開始便逐年下滑，短短三年之間跌幅接近３０％，就算按

綜合毛利率算也下跌了３０％，華潤置地一直以來均依靠華東地區業績支撐大局，而華東地區的

業績主要依賴上海的市場表現，上海市場一旦出現問題，對整個華東區的影響就會很大，這也是

華潤置地今年業績的最大不確定因素，最近集團提前推出華潤城潤璽二期可能就是為了彌補華東

區業績的不濟，由於市場環境面對多個不確定因素，不建議投資者現價買入，合理買入價在２３

元左右。

《資深市場人士 戴名》



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