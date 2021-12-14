【新冠肺炎】菲傭完成強檢後初確，荃灣千色匯ＩＩ等１６處納強檢

《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局昨天（１４日）深夜發出強制檢測公告，共有

１６個地點上榜。其中有４個地點涉及一名３４歲菲傭，她來港完成２１天強制檢疫後初步確診

。另外４個地點涉及一名３３歲男病人，１２月１１日由香港經航班ＮＨ８１２前往日本，抵達

檢測結果為陽性。



＊菲傭或帶Ａｌｐｈａ變異病毒株＊



該名菲傭１１月１７日乘搭５Ｊ２７２航班由菲律賓抵港，在機場檢測呈陰性，入住竹篙灣

檢疫中心接受強制檢疫期間，６次檢測都呈陰性，她上星期三（８日）完成檢疫後，在青衣永倫

８００酒店居住。到前日她根據強制檢測要求，到社區檢測中心接受檢測，結果呈初步陽性，帶

有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株，但Ｃｔ值大於３０，反映病毒量低，初步化驗結果顯示個案帶有

Ａｌｐｈａ變異病毒株機會較大當局會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Ｏｍｉｃｒｏｎ

變異病毒株。

患者７月在菲律賓曾接種一劑強生新冠疫苗。被納入強制檢測的地方包括青衣永倫８００酒

店、荃灣昌耀大廈１樓大家樂、荃灣麗城花園二期麗城薈地下鋪霍建中－康健醫務中心和荃灣千

色匯ＩＩ。



＊未打針男子抵達日本後確診＊



另外，本港有１宗懷疑輸出日本的確診個案，患者是一名３３歲男子，他上星期四（９日）在

香港檢測呈陰性，上星期六（１１日）由香港經ＮＨ８１２航班前往日本，到埗後檢測呈陽性。

他無病徵，亦無接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。（ｃｌ）

