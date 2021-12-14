【修例風暴】警方拘１０人涉無牌管有槍械等，部分人與反修例有關

《經濟通通訊社１４日專訊》警方拘捕１０人，涉嫌無牌管有槍械、管有攻擊性武器、無牌

管有無線電通訊器等，部分被捕人與反修例事件相關。警方今早１１時將召開記者會交代詳情。

有組織罪案及三合會調查科警司陳昕、總督察蘇志兵及高級督察林欣鎏將會出席記者會。

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