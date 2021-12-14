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14/12/2021 10:52

【新冠肺炎】專家：香港應盡快提升英國風險級別

　　《經濟通通訊社１４日專訊》本港昨（１３日）確診的兩宗新型肺炎輸入個案，帶有變種病
毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ，兩名患者均來自英國。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港應該
加強外防輸入，盡快將英國列為需要加強監測的Ａ組指明地區，同時，當局應該為疫苗訂下有效
期，可以考慮制訂規定，如果市民未能在有效期內，按時間表打第３針，進入場所將有限制，以
推動疫苗接種。

＊內地發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，料對香港無大影響＊
　
何栢良稱，目前仍難以斷定Ｏｍｉｃｒｏｎ的嚴重性，隨著外國感染Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案飆升
，加上臨近聖誕節，未來兩周Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播速度將會加快，預計短時間內，
Ｏｍｉｃｒｏｎ將取代Ｄｅｌｔａ成為世界主流的新冠病毒。
　　對於內地發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ感染病例，何栢良認為，內地實施嚴格的防疫規定，有效
預防病毒輸出，過去即使有省市爆發疫情，但從無個案經「回港易」或「來港易」走入香港，相
信內地有限度的本土個案，對香港的影響較小。

＊梁子超促將英國納入「加強監測Ａ組指名地區」＊

　　另外，梁子超亦表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ只是被發現大約三個星期，目前說一定堵截到是言之
尚早，必須要做好外防輸入措施。他形容英國的傳播速度恐怖，當局應該盡早將其納入「加強監
測Ａ組指名地區」，從當地抵港的香港居民先到檢疫中心強制檢疫７日，再到指定檢疫酒店檢疫
。（ｃｌ）

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