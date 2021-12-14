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14/12/2021 13:44

【立會選舉】馮驊冀改善程序後可盡快完成點票工作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》立法會選舉將於本周日（１９日）舉行。選管會主席馮驊表示
，９月的選委會選舉點票時間超出預期，選管會檢視安排後已作出多項改善措施，工作人員今次
毋須先處理文件資料出入，才開始點票，將容許先點票，再處理資料問題，亦會減少工作人員填
寫的表格，電子系統會方便工作人員計算投票人數等，希望今次可以盡早完成點票工作。　
　　對於多個公共交通工具營辦商在選舉日提供免費搭車優惠，馮驊指，選民獲編配的票站通常
就近住所，但選民亦可能有其他活動，相信安排能夠方便選民。　

＊留意投票由８半開始＊

　　他表示，希望選民注意今次投票時間是早上８時半至晚上１０時半，比過往推遲１小時，而
今次選舉亦不再設有俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別，故絕大部分選民，只有地方選
區１票，有別於以往的一人兩票。至於選委會界別選民，就會獲編配到灣仔會展投票，以筆填選
４０名候選人，如填選多於或少於４０人將被視為無效，選民可用光學標記閱讀機檢查填選數目

　　馮驊表示，將開放６３０個一般票站和最多２４個專用票站，讓４４７萬名登記選民投票，
他指今次票站較以往多，選民獲編配的票站未必與上次選舉相同，可留意投票通知卡或選民資料
網上查閱系統的資料，亦可以打電話查詢。他建議選民不要頭２小時投票，以免排長龍；票站和
網站亦會顯示大約輪候時間。（ｃｌ）

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