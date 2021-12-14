【新冠肺炎】本港新增５宗輸入確診，再多１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１４日零時零分，本港

新增５宗新冠肺炎確診，另再多一宗確診個案帶有變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ，該名男患者本月

１０日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班ＱＲ８１８抵港，令本港Ｏｍｉｃｒｏｎ累

計個案增至８宗。



＊最新Ｏｍｉｃｒｏｎ個案患者現年５０歲＊



衞生防護中心匯報昨日公布一宗輸入個案１２４９５的調查進展，涉及一名５０歲男病人。

他在竹篙灣檢疫中心進行７天強制檢疫期間確診，入院後於１２月１２日進行的檢測Ｃｔ值少於

２０，對抗體呈陽性反應。其後，當局確認個案帶有需要關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。他

於４、５月間已在港接種兩劑「復必泰」疫苗。

香港至今共錄得８宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案，除了上述個案外，兩宗與南非相關（個案

１２３８８和１２４０４），兩宗與尼日利亞相關（個案１２４３２和１２４３３），兩宗與英

國相關（個案１２４９０和１２４９１），另外一宗與美國相關（個案１２４７８）。



＊新增５宗個案全部涉變種病毒＊



至於今日新增５宗個案，包括兩男三女，年齡介乎２１至５５歲，其中３宗涉及Ｌ４５２Ｒ

，其餘兩宗涉及Ｎ５０１Ｙ變種病毒，患者分別由巴基斯坦、菲律賓、美國、意大利抵港，全部

都曾接種新冠疫苗。

上述個案中，個案１２４９７涉及一名３４歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班

５Ｊ２７２於１１月１７日從菲律賓抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果

呈陰性。她於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的６次檢測，結果亦呈陰性。她於

１２月８日完成強制檢疫後居於青衣永倫８００酒店。她沒有病徵，７月２９日於菲律賓接種一

劑強生疫苗。（ｃｌ）



