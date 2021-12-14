民生銀行（０１９８８）發金融債券，籌３００億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》中國民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，在

全國銀行間債券市場成功發行第二期金融債券，本期債券發行規模為３００億元人民幣。

該集團指，第二期金融債券完成債券的登記、託管，於本月８日簿記建檔，並於本月１０日

完成發行，本期債券為３年期固定利率，票面利率為３﹒０２％，募集資金將用於滿足資產負債

配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。（ｗｈ）

