《日入而息》世茂系重挫傳太子許世壇放權；富衛私人配售籌百億

《今天重點》
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世茂系內交易遭大行狠削目標價，傳太子許世壇放權
據報世茂集團（００８１３）宣布架構調整，總裁許世壇放權予高管
富衛向李嘉誠基金會等募集１４﹒２５億美元私募資金
李嘉誠增持長實（０１１１３）共１７６﹒３萬股
國泰航空（２９３）１１月載客量按年升８５％，較疫情前跌９７％
林鄭月娥目標下月初擴大接種第三劑復必泰疫苗
林鄭月娥稱教育局只負責南京大屠殺影片教材，學校及老師教學自主；林鄭月娥稱公共交通機構
自願提供投票日免費乘搭；林鄭月娥稱李家超今率團到深圳商討通關，冀爭取更多配額
本港新增５宗輸入確診，再多１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案
廣州通報一宗變種病毒輸入確診，內地第二宗
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《即日市況》
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恒指低收３１８點報２３６３５，科指跌１３７點報５８８４
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《深滬股市》
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滬指高位回跌０﹒５３％，世茂違約傳言拖累地產股
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《美元匯價》
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英鎊繼續受壓，關注１﹒３１的支持
歐元最新報１﹒１３１４╱２７，日圓最新報１１３﹒５６╱５８
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《公司業績》
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中移動（００９４１）Ａ股招股書：預期年度盈利增長６％至８％
楓葉教育（１３１７）年度盈轉虧３１﹒２億元人民幣不派息，今早復牌
滙隆控股（０８０２１）半年虧轉盈２７８２萬元，不派息
濠亮環球（０８１１８）半年純利跌１２％至１３６１萬元，不派息
全民國際（０８１７０）首季純利升６４％至５８６萬元，不派息
寰亞傳媒（０８０７５）首季虧損擴至１１１７萬元，不派息
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《公司資訊》
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和黃醫藥（０００１３）公布治療淋巴瘤藥物臨床數據
富衛向李嘉誠基金會等募集１４﹒２５億美元私募資金
小米（０１８１０）王化稱無意雙線造車，不會直接參與智米戰略決策
羚邦集團（２２３０）投資華語劇集《台灣犯罪故事》，料明年上線
華寶國際（００３３６）不悉股價不尋常波動原因
百濟神州（０６１６０）與維立志博達成合作協定，獲中國境外獨家商業化授權
私自採集消費者人臉信息，小鵬汽車（０９８６８）被罰十萬元人民幣
帝國科技集團（００７７６）首款元宇宙遊戲下周封閉測試，料於明年首季上線
小鵬汽車（０９８６８）回應採集人臉照片被罰：第三方數據已全刪
百利大（００４９５）將公開發售所得的４６８０萬元用作一般營運資金
李嘉誠增持長實（０１１１３）共１７６﹒３萬股
旭通控股（０１８２６）控股股東動議罷免４名董事，將公司名稱改為豐展控股
石四藥集團（０２００５）附屬羥乙基澱粉１３０氯化鈉注射液獲國家藥監局通過
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《國企紅籌》
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鮮馳達（０１１７５）獨立非執董梁海明辭任
石藥（０１０９３）附屬開發藥物ＪＭＴ６０１完成美國首例患者給藥
同方友友（０１８６８）付凱辭任首席財務官，劉威接任
國泰君安國際（０１７８８）祁海英調任行政總裁
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《神州民企》
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宏華集團（００１９６）與中石化附屬訂立買賣協議，涉２﹒３億元人民幣
據報世茂集團（００８１３）宣布架構調整，總裁許世壇放權予高管
花樣年（０１７７７）澄清集團及子公司花樣年投資沒被債權人接管
新力控股（０２１０３）１１月合同銷售按年跌９４％至８﹒７億人幣
億達中國（０３６３９）１１月合約銷售額按年跌２５﹒２％
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《中國要聞》
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深圳放寬非戶籍和外國人申請新能源小汽車增量指標條件
發改委表示先立後破有序推進能源結構調整優化
無錫監局約談星巴克，責令對１５處食安問題自查整改
外匯局表示促進跨境貿易投資便利化，推廣匯率避險工具
上海今年人工智能產業規模料保持２５％以上增速
全國碳市場運行滿百日，累計成交額達３５億元人民幣
寶能理財產品兌付細節：可置換一手房產位於天津等
人民日報批網紅無底線蹭熱點，應追究平台責任
社科院報告表示中國明年樓市料從降溫轉向分化回暖
湖南省公布明年全面推行新建商品房「交房即交證」
中證協表示掛勾標的為股票等保證金比例不低於１００％
國開行海南省分行原行長劉春生被查，已退休逾八年
山西最大煤企晉能控股因煤炭供應緊張時違規增產被罰
廣州面臨５８年來最嚴重乾旱，中央敦促民眾節約用水
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《寶島快訊》
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台股收跌１％，報１７５９９點
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《其他消息》
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大屠殺片段令小學生不安，張勇邦稱可應小朋友接受程度使用教材
太陽城事件料影響澳門失業率，勞工局專櫃首日接７３宗求助
林鄭月娥稱教育局只負責南京大屠殺影片教材，學校及老師教學自主；林鄭月娥稱公共交通機構
自願提供投票日免費乘搭；林鄭月娥稱李家超今率團到深圳商討通關，冀爭取更多配額
警方拘１０人涉無牌管有槍械等，部分人與反修例有關
馮驊冀改善程序後可盡快完成點票工作
社協表示大批市民須回內地探親，建議當局研究計分制
新一屆立法會任期明年１月開始，林鄭月娥將親自監誓
楊潤雄去信呼籲校長老師以身作則，投票推動公民教育
深股通額度全日用４４億元，外資連續十日流入；滬股通額度全日用５７億元，陸股通流入６０
億元
新制１５３人爭９０席，３口岸設票站僅逾２萬人登記
廉署起訴香港郵政助理總經理，涉嫌隱瞞利益衝突
金管局指１１月外匯基金境外資產增加１７５億元
嘉信理財調查表示香港新晉富裕階層財務信心指數創三年新高
Ｗｉｓｅ支持以８種貨幣向中國內地進行Ｂ２Ｂ轉帳匯款
財匯局完成一宗涉及核數師就聯營公司減值結論的調查
瑞銀中長線看好港股，冀中概股陸續回港第二上市；料明年初內地推更多寬鬆財政政策，房地產
業或恢復平穩
香港積金局與澳門金管局簽署ＭＯＵ，加強兩地退休保障領域合作
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《重拳監管》
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人民日報批網紅無底線蹭熱點，應追究平台責任
微博（０９８９８）成立整改小組，推進「涉黃」「惡意營銷」治理
新浪微博屢次違規，今年以來遭網信辦累罰１４３０萬
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《新冠肺炎》
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全國昨新增本土確診５１宗，紹興爆「超市群組」
匯豐表示即日起暫停太古廣場日夜理財中心服務
專家指香港應盡快提升英國風險級別
東莞確診２宗無症狀感染，大朗鎮全員檢測交通管控
林鄭月娥目標下月初擴大接種第三劑復必泰疫苗
港大將分離出的Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株送往科興和國藥
英國現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ死亡，約翰遜推打第３針
菲傭完成強檢後初確，荃灣千色匯ＩＩ等１６處納強檢
廣州通報一宗變種病毒輸入確診，內地第二宗
本港新增５宗輸入確診，再多１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案
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《內房困局》
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世茂系內交易遭大行狠削目標價，傳太子許世壇放權
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《ＥＳＧ》
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施羅德投資料ＣＯＰ２６帶來機遇，及早部署避通脹風險
瑞銀表示上季大中華區ＥＳＧ債券發行增３倍，料明年續增
星展香港向華潤置地批出１０億人幣首筆ＥＳＧ貸款
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