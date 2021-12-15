《運籌帷幄－梁業豪》港股的兩個後市發展模式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。昨早（１４日）開市前，筆者於「投資影音分析」內提出，港股理應低開，大市看來須先

作調整。言下之意，筆者對本年最後半個月的市況開始沒有早前般期望，認為港股須作更長和╱

或更深的調整，才有條件顯著上升。事實上，恒生指數於現水平正處於好淡雙方實力不相伯仲的

時刻

，後市將由下一個重大市場消息決定方向，投資者應維持審慎而樂觀的應市態度。

根據波浪理論，現時港股有兩個後市發展模式：（一）先跌後大幅上升，而跌幅於前跌浪底

之下不會很大；（二）先顯著上升，然後大幅下挫，再創自２月以來的新低位。近期ＷＢＩ的表

現告訴我們，港股中期與長期的局勢均未正式轉好，投資者沒有理由入市增持現貨。於處於等待

的階段，他們可以做的，只為於合適的情況下換馬。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

