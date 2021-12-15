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即市新聞

15/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》點解個市跌？

　　《缸邊隨筆》萬千個跌市，原因一個，投資者要錢不要股。但為何昨日（１４日）要股不要
錢？今日要錢不要股？原因又一個，世界變，而變的一種是水緊。

　　一直以來，日本是行寬鬆貨幣政策，一直不讓利率高於零。但在今周一（１３╱１２）日本
的Ｒｅｐｏ　ｒａｔｅ（隔夜回購利率）突然由－０﹒１升上－０﹒０４１，嚇到日本央行立即
入市買２兆日圓債（即向市場注資），這是自２００６年以來，日本央行首次的要去壓低
Ｒｅｐｏ　ｒａｔｅ。為甚麼日本央行被嚇到要標「水」？原因是市場水緊，而這水緊是「美日
聯盟」的必然後果。這個「美日聯盟」不是軍事上的，而是貨幣上的。美國上周五（１０日）也
水緊，因為市場已預期美儲局會加快收水，美國的Ｒｅｐｏ　ｒａｔｅ　ｍａｒｋｅｔ突然有
８０多家銀企在這Ｒｅｐｏ市場借錢。在今年３月，美國Ｒｅｐｏ市場曾因水緊而出現波動，當
時美股曾勁跌，之後美儲局就向寄泊於美儲局的資金付０﹒５％息，遂吸引了大量閒資寄泊於美
儲局。２０１８年１０月美國Ｒｅｐｏ　Ｍａｒｋｅｔ也是勁波動，美股亦曾跌了逾２０％。

　　一直以來美儲局謂通脹不足懼是暫時性的，但市場分析者一直指出這是美儲局刻意誤導市場
，以拖延加息。但醜婦終要見家翁，紐約美儲局最近調查找到，接受調查者認為一年後的通脹會
達６％。如分析個別環節看，則汽油、食物、醫療、教育費、租金等升幅更可升逾９至１０％。

　　紐約美儲局的３年通脹預期逾４％，是高於美儲局公布所可以接受的２％通脹率。

　　結果，市場睇死美儲局要亡羊補牢，要快快停止買債，即收緊銀根，稍後可能亦要快加息。

＊市場認為股市難升＊

　　股市會怎反應，不一定會大跌，但會難升。紐約美儲局的調查反映，市場預期美股在１２個
月內會上升的可能性只為３９﹒１％，較上月的３８﹒５％稍微上升０﹒６％。但看好比例如斯
細，反映市場認為股市再升有壓力，而這正好反映是有滯脹的壓力。

　　廣告常言：借錢是要還，美儲局能不還？會怎累到街坊，等看這幾天。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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