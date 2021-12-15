保利協鑫（３８００）折讓２﹒４％配股，淨籌近５０億元資本開支

《經濟通通訊社１５日專訊》保利協鑫（０３８００）與配售代理中金訂立協議，代理按盡

力基準向不少於六名獨立承配人配售約２０﹒３７億股，佔擴大後股本約７﹒５２％，每股作價

２﹒４９元，比上日收市價２﹒５５元折讓約２﹒４％，集資淨額約４９﹒９４億元用作資本性

支出及一般營運資金用途。

配股完成後，保利協鑫主席朱共山家族持股由２５﹒４２％攤薄至２３﹒５１％。（ｍｈ）

