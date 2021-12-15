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即市新聞

15/12/2021 09:05

《專家之言－何志銘》恒指弱勢未變宜區間操作，關注ＦＯＭＣ議息

　　《專家之言》昨（１４日）港股低開１８５點，午後跌勢加劇，最多跌３９１點。科技類板
塊走勢弱，又成為拋貨目標。另一重災區內房及物管股繼續捱沽一沉百踩，恒指收報２３６３５
點，跌３１８點或跌１﹒３３％，全日主板成交為１１９９﹒８７億元。國企指數報８４１８點
，跌１３２點或跌１﹒５５％。恒生科技指數報５８８４點，跌１３７點或跌２﹒２８％。滬、
深港通南下交易分別淨流入１８﹒９８億及９﹒９８億元人民幣。後市方面，似乎都持續弱勢格
局未變，只能區間操作，２３５００點至２４２００點內運行，避開弱勢板塊無謂搞，反彈多少
又迎來新低鎖死資金何必多手。

＊中美公布多項數據，英國公布１１月ＣＰＩ＊

　　目前市場焦點為美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）繼續召開利率會議，印尼央行舉行理
事會會議。當然亦要繼續留意中國公布１１月新屋價格。中國公布１１月工業生產，年率料由
３﹒５％升上３﹒７％，年率料由１０﹒９％降至１０﹒４％。美國公布１１月出口物價，月率
料由１﹒５％降至０﹒５％。１１月進口物價，月率料由１﹒２％降至０﹒６％，年率料由
１０﹒７％升上１１﹒４％。英國公布１１月消費者物價指數，月率料由１﹒１％降至０﹒４％
，年率料由４﹒２％升上４﹒８％，１１月核心消費者物價指數年率料由３﹒４％升上３﹒７％
。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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