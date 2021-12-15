【物管勿管】內房危機蔓延，世茂系創新低，專家籲物管要鬥快沽！

《經濟通通訊社記者葉嘉博兒１５日報道》內房危機蔓延至物管，世茂系引發市場憂慮「母

債子還」，多隻內房物管股雙雙下挫，截至中午二時，世茂集團（００８１３）未止瀉，仍要跌

逾２％。專家認為內房及物管板塊不宜再沾手，即使具央企背景的華潤置地（０１１０９）及中

海外（００６８８）亦可能受牽連，更告誡投資者「物管要鬥快沽！」。



＊世茂集團仍未止瀉＊



今年下旬，內房彷如計時炸彈，逐一被引爆。繼中國恒大（０３３３３）、花樣年

（０１７７７）後，今次輪到世茂系。昨日世茂系「股債雙殺」，事關世茂服務（００８７３）

宣布收購系內公司業務，旋即被摩通唱淡併購反映公司流動性緊張，同時響起公司治理的危險警

號。消息觸動上海證券交易所要求集團交代出售公司資產的詳情。與此同時，上海世茂房地產公

司旗下，位於上海浦東陸家嘴區域的９３套二手房因被抵押無法銷售。眾多不利消息濃罩下，世

茂服務及世茂集團日中雙雙再創新低。

值得留意，雖然世茂服務午後由跌轉升近３％，但從《經濟通ＨＶ２報價系統》資金流數據

可見，其大戶，即買成交金額大於１００萬的主動買沽比率僅４８：５２，可見沽家略為進取。

反而仍未止瀉的世茂集團大戶買沽比率達７１：２９，反映大戶買家入市極度進取。



＊物管股套現潮早現，「物管要鬥快沽！」＊



儘管世茂股份昨日發聲明，強調集團經營正常，但內房危機蔓延已是不爭的事實。駿達資產

管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》直斥其收購手法不能接受，令市場對物管失去信心。她補充，世茂利用上星期

宣布配股抽水１１﹒７億元，收購世茂股份（滬：６００８２３）物業管理業務，間接轉讓

１６﹒５億元資產。

熊麗萍以碧桂園服務（０６０９８）為例，反映物管股套現潮早已出現，坦言「物管要鬥快

沽！」。碧服１０月底斥資３３億元，向花樣年﹙１７７７﹚旗下彩生活買入鄰里樂業務。事隔

半個月，於１１月１８日折讓９﹒５％配售１﹒５億股，集資８０﹒０３億元。



＊碧服反彈，把握逃生門！＊



內地房企一片風聲鶴唳，碧服大派定心丸，承諾半年內不會在公開市場進行配售新股，又稱

半年內不會與碧桂園（０２００７）進行作價超過２億元人民幣的重大資產出售或收購。截至下

午二時，碧服升逾１％，惟熊麗萍不建議投資者撈底，反而更應趁反彈把握逃生門。

她強調，強如華潤置地或中海外，雖然有央企背景，但受累於板塊氣氛持續低迷，加上有機

會被要求充當白武士，解救面臨危機的民企，行業前景偏淡。

