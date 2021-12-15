《盤後部署》藥明生物急跌拖累恒指，料２３０００有支持

《經濟通通訊社１５日專訊》美國１１月ＰＰＩ按年升９﹒６％，升幅創１１年高位，美股

三大指數收低。港股上午未見有大方向，內房股及物管股升跌互見，個別賭股受大行唱好刺激走

高，恒指半日升４８點，報２３６８４。下午二時，傳出《彭博社》引述《金融時報》報道指，

美國財政部將會新增一批中國企業列入實體清單，包括一些涉及新疆議題的生物技術公司；消息

導致醫藥板塊急挫，藍籌藥明（０２２６９）一度暴瀉逾兩成，拖累恒指跌幅急速擴大，最終全

日收報２３４２０，跌２１５點或跌０﹒９１％，主板成交１２７７﹒４２億元。國指收報

８３４２，跌７５點或跌０﹒９０％。科指收報５７９５，跌８９點或跌１﹒５２％。

Ａ股偏軟，上證綜合指數報３６４７，跌１３點或跌０﹒３８％，成交４８１１﹒３４億元

人民幣；深證成份指數報１５０２６，跌１１０點或跌０﹒７３％，成交６５４９﹒４８億元人

民幣。



＊恒指牛證重貨區２３０００附近料有支持＊



恒指今日上午維持好淡爭持局面，惟午後藥明受美國加大制裁涉新疆企業急跌，拖累恒指擴

大跌幅。恒指現時距離本年低位２３１７５尚有逾２００點，目前２３０００至２３２００仍為

恒指牛證重貨區，涉逾２６００張牛證，２３０００至２３１００更是最多新增牛證區間，故料

此位有強力支持。

然而，早前急煞停ＩＰＯ的商湯（０００２０），有傳計劃月內再衝關上市，但若今輪美國

制裁與新疆議題有關，恐怕將再度影響商湯上市，繼而打擊美國中概股回歸。



＊李偉傑：市況悲觀，消息縱未證實也先沽貨觀望＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今年內港股也多

次受外媒傳出的消息而急跌，例如今年中出現有關本地地產股的消息，故雖然上述消息有待證實

，但大多投資者也會先沽貨避險，待更多消息公布後再行部署。技術上，藥明於７０至７２元水

平比較有支持，若消息證實及消化後亦可小注博反彈。

至於會否有其他醫藥類股份會列入制裁清單，李偉傑表示，目前僅知將有約２０間公司列入

清單，故難以預測還會有哪些股份受到拖累。（ｈｃ）

