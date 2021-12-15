【外圍經濟】美國參院通過提高聯邦債務上限２﹒５萬億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》美國參議院於當地時間周二以５０對４９票，通過將聯邦政府
債務上限提高２﹒５萬億美元。法案將交由民主黨控制的眾議院投票，再交總統拜登簽署生效，
可供政府營運至２０２３年初。
參院民主黨領袖舒默在投票後表示，美國民眾現在可以鬆口氣，無需再擔心債務違約。此前
聯邦政府債務已達２８﹒９萬億，財長耶倫一度警告，政府營運資金會在本日耗盡，國會為此於
上周通過快速通道投票程序。（ｊｆ）
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