【外圍經濟】美國參院通過提高聯邦債務上限２﹒５萬億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》美國參議院於當地時間周二以５０對４９票，通過將聯邦政府

債務上限提高２﹒５萬億美元。法案將交由民主黨控制的眾議院投票，再交總統拜登簽署生效，

可供政府營運至２０２３年初。

參院民主黨領袖舒默在投票後表示，美國民眾現在可以鬆口氣，無需再擔心債務違約。此前

聯邦政府債務已達２８﹒９萬億，財長耶倫一度警告，政府營運資金會在本日耗盡，國會為此於

上周通過快速通道投票程序。（ｊｆ）

