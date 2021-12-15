【外圍經濟】美國眾院通過提高債限法案，將交總統拜登簽署

《經濟通通訊社１５日專訊》美國眾議院周二以２２１票對２０９票，通過將聯邦政府債務
上限提高２﹒５萬億美元，可供政府營運至２０２３年初，並將送交總統拜登簽署。當日較早前
，參議院以５０票對４９票通過有關法案，只有民主黨人投支持票。美國債務上限由現時的
２８﹒９萬億美元，升至３１﹒４萬億美元。眾議院議長佩洛西表示，必須提高債務上限以支付
費用。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話15/12/2021
【物管勿管】內房危機蔓延 世茂系創新低 專家籲物管要鬥快沽！
|財經熱話15/12/2021
濠賭股獲大摩唱好終見反彈 惟仍受困多項負面因素
|FOCUS15/12/2021
【FOCUS】經濟難言走出疲態 調控「反思論」信號須察
|大行報告15/12/2021
【大行炒D乜】摩笛吹奏濠賭股 吹好邊隻？吹淡邊隻？ CLICK入嚟睇下
|開市Good Morning15/12/2021
熊麗萍：變種病毒限制聯儲局加息步伐 港股23500有支持
|市場動向15/12/2021
比特幣將重上6萬？ JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰