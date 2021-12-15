【外圍經濟】美國眾院通過提高債限法案，將交總統拜登簽署

《經濟通通訊社１５日專訊》美國眾議院周二以２２１票對２０９票，通過將聯邦政府債務

上限提高２﹒５萬億美元，可供政府營運至２０２３年初，並將送交總統拜登簽署。當日較早前

，參議院以５０票對４９票通過有關法案，只有民主黨人投支持票。美國債務上限由現時的

２８﹒９萬億美元，升至３１﹒４萬億美元。眾議院議長佩洛西表示，必須提高債務上限以支付

費用。（ｊｆ）

