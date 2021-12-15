【外圍經濟】新西蘭料提前３年達成財政盈餘

《經濟通通訊社１５日專訊》新西蘭副總理兼財長羅伯遜周三表示，該國政府預期在

２０２４年６月，達至２１億紐元的財政盈餘，較早前的預測快了３年。政府因此有空間向健康

及綠色排放政策投放資源。

羅伯遜在今年５月公布財政預算案時，預測要到２０２７年才達至財政平衡。另據新西蘭央

行行長奧爾（Ａｄｒｉａｎ Ｏｒｒ）表示，央行預期將進一步取消貨幣刺激措施，在經濟按預

期發展前提下，官方現金利率最終會高於中性水平。（ｊｆ）

