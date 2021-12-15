《台股攻略－黃振宇》市場觀望氣氛濃厚，台股成交量收縮

《台股攻略》美股持續下挫，今日（１５日）台股電子權值股升跌不一，航運及光電股份撐

市，帶動加權指數由跌轉升，最終收１７６６０點，倒升６１點，惟成交金額縮減至

２４７４﹒１５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出５６﹒３９億元。

電子權值股方面，台積電明日除息，今日收６００元，微升０﹒２％；聯電收６２﹒７元，

鴻海收１０５元，均升０﹒５％；矽力─ＫＹ升２﹒８％，友達升超過６％，日月光投控及大立

光則跌０﹒５％。海運塞港問題持續，市場預計運價上升，令簽長約的歐美線客戶比重增加，航

運板塊回勇，貨運三雄的萬海收１９９元，升５％；長榮收１３８元，升３﹒８％；陽明收

１２２﹒５元，升２﹒１％。散裝船龍頭慧洋─ＫＹ漲停，其餘散裝船四維航、正德、中航及台

航升超過３％。物流貨攬業三雄的中菲行升２﹒４％，台驊投控升１﹒５％，捷迅升０﹒１％。

航空雙雄的華航及長榮航同步反彈超過４％。上市運輸類股指數終場升３﹒５８％，為盤面多頭

指標。受非同質化代幣（ＮＦＴ）熱潮帶動，市場預計遊戲股即將進入旺季，消息刺激遊戲板塊

的歐買尬、辣椒、華義及昱泉均亮燈漲停，傳奇升９％接近漲停，弘煜科、網龍及大宇資均升超

過５％。元宇宙概念股的鈺創大升９％，宏達電升５﹒８％，位速、智崴、威盛、揚明光及亞信

升超過４％。

台股市場觀望氣氛濃厚，短線將維持震盪格局，投資者宜留意美聯儲局明日（１６日）會議

的利率政策動向。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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