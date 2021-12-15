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即市新聞

15/12/2021 10:09

《窩輪豪情－梁業豪》好友守關意欲回增

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必
需性消費業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華
潤啤酒（００２９１）、農夫山泉（０９６３３）與電能實業（００００６），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選世茂集團（００８１３）、中芯國際（００９８１）與招商銀行（０３９６８）。
　　今早（１５日）港股並沒有低開，反映出好友於現水平的守關意欲。恒生指數只曾低見
２３５６６，未有到達合理值（現為２３３５７）。另一方面，恒指曾高見２３７４５，到達即
市首個重要阻力位２３６６１，接近即市第二個即市重要阻力位２３７８６。現時五大指數均較
美指期貨偏高，而美指期貨的反彈力度已告減弱。恒指期貨於低位完成橫行整固後，正欲反彈。
小時圖保歷加通道底部失而復得，通道中軸阻力則仍在下移。ＲＳＩ率先轉好，ＳＴＣ的％Ｋ則
仍待正式升破％Ｄ。至於即市重要阻力位，現應看２３９１０。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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