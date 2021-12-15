【虛幣世界】聯儲議息前加密市場靠穩，市場料高位有阻力

《經濟通通訊社記者李皆穎１５日報道》聯儲局一連兩日議息開始，市場預計提早完成縮減

買債及加息將會令投資者脫離加密貨幣市場，其中密資產管理公司 Ｖａｌｋｙｒｉｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ 的首席執行官 Ｌｅａｈ Ｗａｌｄ 表示，比特幣比其歷史高點下

跌了３０％，目前看到４８０００美元至５００００ 美元有強勁阻力，他認為市場上的山寨幣

將有很多機會機會，並指出與比特幣相比，以太幣與傳統市場的相關性較弱。

另外，特斯拉總裁馬斯克於推特上表示，特斯拉的部分商品將開始接受狗狗幣

（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ）支付，消息曾一度刺激狗狗幣大漲三成。而特斯拉的周邊商品由 ５０

美元至 １９００ 美元不等，包含 Ｇｉｇａ Ｔｅｘａｓ 皮帶扣、迷你特斯拉模型以及限

量的 Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ 造型哨子「Ｃｙｂｅｒｗｈｉｓｔｌｅ」等，惟馬斯克未有明確

講明哪些商品可接受狗狗幣付款。

虛擬貨幣價格目前於亞洲時段靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８４８７﹒００元（

美元．下同），升０﹒３１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３８８６﹒０７元，升

０﹒７０％；艾達幣報１﹒２７元，升０﹒３２％；瑞波幣報０﹒８１元，升０﹒０９％。



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