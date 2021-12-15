《談國論企－黎偉成》全面發展租與售住房嚴禁炒賣

《談國論企》中國於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，對

２０２２年經濟工作所提出的七大政策中，第三項之結構政策，特別談及住房問題，明確地重申

「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，在要加快發展長租房市場的同時，又支持商品

房市場健康發展，多法並舉，使居民住有其所甚至提升居住素質，乃共同富裕之策達標的其中重

要舉措。香港呢？港府失策，港人因住房捱不止一世，何來「幸福」感？



＊支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求＊



國家主席習近平年前十分明確指出「房子是用來住的、不是用來炒的」，成為房地產市場發

展的主導政策，而中央經濟工作會議更表明此為房屋、住居政策的定位，要堅持，是之為結構政

策的「要著力暢通國民經濟循環」的其中重點。

此可見房屋政策，確實相當重要，而（一）會議明確強調「房子不是用來炒的」定位，更是

習近平堅持要共同富裕的其中重大支持力量，因安居，才可以樂業，才能夠放心工作和作出重大

貢獻，才有幸福感，否則事事皆受困住屋問題為囚而作，何來幸福？此為「房子是用來住的」政

策的高度重要性。

習近平於２月２５日於全國脫貧攻堅總結表彰大會發表的重要講話，宣布「中國脫貧攻堅戰

取得了全面勝利」，乃中華民族千古以來取得的難能可貴豐功偉績，惹人注目的是「在全面建設

社會主義現代化國家新征程中，必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，腳踏實地、

久久為功，向著這個目標更加積極有為地進行努力，促進人的全面發展和社會全面進步，讓廣大

人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續」，此語重點在於「全體人民

共同富裕」的八個字，即：富裕，是要共同享受的，是要全體人民共同享受，是為在全面建設社

會主義現代化國家新征程中擺在更加重要位置的政策和目標。

共同富裕，是中共領導和推動第二個１００年的十分偉大政治工程，由是中央經濟工作會議

強調「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，有相當重大意義。

由是會議表明，要「加強預期引導，探索新的發展模式」，而（二）新的發展模式，乃「堅

持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設」，此點為以「租」為主，特別是「長

租

」，和「租購並舉」，是為良策，此因：人民大眾絕大部分都是白手興家，誰都要在求學畢業後

到社會工作，聚積一筆錢作買樓首期支付，再分期付款，而此一過程當然是先租房，才有可能儲

錢買房，如房屋市場有強烈炒風，大眾所儲之錢，是永遠追不到房價上升的速度。政策不容房子

炒賣，居民才有能力先租後購，否則就永遠是「租」而難購。

各省市、鄉鎮等各級地方政府今後一定要發展和建設租用之房，特別是長租之房，減低人人

要搶購房子劣況重現，才有可居之道。



＊港府高地價高樓價高租金政策困民何來愛港＊



但（三）「房子不是用來炒的」定位，並不是如境內外坊間所憂之所謂「打壓」樓市，會議

明確表明要「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」。商品房的優點，基本是可以提

供居民改善居住環境的其中重要條件。人望高處，只要商品房價格不是被人為的炒高，居民是十

分樂意由租房轉購商品房的。

由是（四）會議強調要「因城施策促進房地產業良性循環和健康發展」，即房地產業的發展

要「健康」和「良性循環」。

但香港呢？香港主權回歸廿多年，地價、樓價、租金均有升無跌，所成的「三高」政策比港

英時代更甚，而實際的生活消費能力（不是帶高度誤導性的香港ＣＰＩ）以至整體經濟卻反覆回

落，加上工資的增長遠不及樓價、物價，港人的生活素質不斷下降，不安居，難樂業，誰會開心

？生活重擔日甚，誰有更大力量愛港？要問責港府一眾官員，在處理住房政策和問題時有無利益

衝突

，有無長遠的為民設想的政策？（論中央經濟工作會議專題之三）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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