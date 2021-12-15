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15/12/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》全面發展租與售住房嚴禁炒賣

　　《談國論企》中國於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，對
２０２２年經濟工作所提出的七大政策中，第三項之結構政策，特別談及住房問題，明確地重申
「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，在要加快發展長租房市場的同時，又支持商品
房市場健康發展，多法並舉，使居民住有其所甚至提升居住素質，乃共同富裕之策達標的其中重
要舉措。香港呢？港府失策，港人因住房捱不止一世，何來「幸福」感？
　
＊支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求＊
　
　　國家主席習近平年前十分明確指出「房子是用來住的、不是用來炒的」，成為房地產市場發
展的主導政策，而中央經濟工作會議更表明此為房屋、住居政策的定位，要堅持，是之為結構政
策的「要著力暢通國民經濟循環」的其中重點。
　　此可見房屋政策，確實相當重要，而（一）會議明確強調「房子不是用來炒的」定位，更是
習近平堅持要共同富裕的其中重大支持力量，因安居，才可以樂業，才能夠放心工作和作出重大
貢獻，才有幸福感，否則事事皆受困住屋問題為囚而作，何來幸福？此為「房子是用來住的」政
策的高度重要性。
　　習近平於２月２５日於全國脫貧攻堅總結表彰大會發表的重要講話，宣布「中國脫貧攻堅戰
取得了全面勝利」，乃中華民族千古以來取得的難能可貴豐功偉績，惹人注目的是「在全面建設
社會主義現代化國家新征程中，必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，腳踏實地、
久久為功，向著這個目標更加積極有為地進行努力，促進人的全面發展和社會全面進步，讓廣大
人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續」，此語重點在於「全體人民
共同富裕」的八個字，即：富裕，是要共同享受的，是要全體人民共同享受，是為在全面建設社
會主義現代化國家新征程中擺在更加重要位置的政策和目標。
　　共同富裕，是中共領導和推動第二個１００年的十分偉大政治工程，由是中央經濟工作會議
強調「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，有相當重大意義。
　　由是會議表明，要「加強預期引導，探索新的發展模式」，而（二）新的發展模式，乃「堅
持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設」，此點為以「租」為主，特別是「長

」，和「租購並舉」，是為良策，此因：人民大眾絕大部分都是白手興家，誰都要在求學畢業後
到社會工作，聚積一筆錢作買樓首期支付，再分期付款，而此一過程當然是先租房，才有可能儲
錢買房，如房屋市場有強烈炒風，大眾所儲之錢，是永遠追不到房價上升的速度。政策不容房子
炒賣，居民才有能力先租後購，否則就永遠是「租」而難購。
　　各省市、鄉鎮等各級地方政府今後一定要發展和建設租用之房，特別是長租之房，減低人人
要搶購房子劣況重現，才有可居之道。
　
＊港府高地價高樓價高租金政策困民何來愛港＊
　
　　但（三）「房子不是用來炒的」定位，並不是如境內外坊間所憂之所謂「打壓」樓市，會議
明確表明要「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」。商品房的優點，基本是可以提
供居民改善居住環境的其中重要條件。人望高處，只要商品房價格不是被人為的炒高，居民是十
分樂意由租房轉購商品房的。
　　由是（四）會議強調要「因城施策促進房地產業良性循環和健康發展」，即房地產業的發展
要「健康」和「良性循環」。
　　但香港呢？香港主權回歸廿多年，地價、樓價、租金均有升無跌，所成的「三高」政策比港
英時代更甚，而實際的生活消費能力（不是帶高度誤導性的香港ＣＰＩ）以至整體經濟卻反覆回
落，加上工資的增長遠不及樓價、物價，港人的生活素質不斷下降，不安居，難樂業，誰會開心
？生活重擔日甚，誰有更大力量愛港？要問責港府一眾官員，在處理住房政策和問題時有無利益
衝突
，有無長遠的為民設想的政策？（論中央經濟工作會議專題之三）
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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