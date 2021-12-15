《異動股》藥明急挫一成六，傳美國列多間生物科技公司入實體清單

《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌１６﹒０３％，報８２﹒２５

元，該股成交約４０１２萬股，涉資３５﹒５５億元，盤中高見１００﹒５元，最低見８１元；

金斯瑞（０１５４８）跌１１﹒１７％，報３４﹒６元；信達生物（０１８０１）跌８﹒５９％

，報５７﹒４５元；錦欣生殖（０１９５１）跌３﹒３９％，報８﹒８３元。

據外電報道，美國商務部打算於本周四，將２０多間中國公司列入實體清單，當中包括部分

生物科技公司。

現時，恒生指數報２３４５４，跌１８１點或跌０﹒７７％，主板成交８５４﹒０８億元。

國企指數報８３４４，跌７３點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報５７９６，跌８８點或跌

１﹒５１％。

即月期指新報２３４４７，跌１５１點，低水８點。即月國指期貨報８３５３，跌５８點，

高水８點。即月科指期貨新報５８００，跌６４點，高水４點。

上證綜合指數報３６５３，跌７點或跌０﹒２２％，成交４２６３﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１５０５６，跌８０點或跌０﹒５３％，成交２５５５﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８２﹒２５元 跌１６﹒０３％

金斯瑞（０１５４８） ３４﹒６元 跌１１﹒１７％

信達生物（０１８０１） ５７﹒４５元 跌８﹒５９％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒８３元 跌３﹒３９％

泰格醫藥（０３３４７） １１１﹒８元 跌６﹒９９％

百濟神州（０６１６０） １６３﹒３元 跌６﹒９％

康希諾（０６１８５） １７４﹒９元 升８﹒４３％

康方生物（０９９２６） ３８﹒４元 跌５﹒８８％

開拓藥業（０９９３９） ４４﹒５５元 跌７﹒３８％

榮昌生物（０９９９５） ７８﹒８元 跌１５﹒１３％

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（ｅｒ）

