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15/12/2021 14:38

《異動股》藥明急挫一成六，傳美國列多間生物科技公司入實體清單

　　《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌１６﹒０３％，報８２﹒２５
元，該股成交約４０１２萬股，涉資３５﹒５５億元，盤中高見１００﹒５元，最低見８１元；
金斯瑞（０１５４８）跌１１﹒１７％，報３４﹒６元；信達生物（０１８０１）跌８﹒５９％
，報５７﹒４５元；錦欣生殖（０１９５１）跌３﹒３９％，報８﹒８３元。
　　據外電報道，美國商務部打算於本周四，將２０多間中國公司列入實體清單，當中包括部分
生物科技公司。
　　現時，恒生指數報２３４５４，跌１８１點或跌０﹒７７％，主板成交８５４﹒０８億元。
國企指數報８３４４，跌７３點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報５７９６，跌８８點或跌
１﹒５１％。
　　即月期指新報２３４４７，跌１５１點，低水８點。即月國指期貨報８３５３，跌５８點，
高水８點。即月科指期貨新報５８００，跌６４點，高水４點。
　　上證綜合指數報３６５３，跌７點或跌０﹒２２％，成交４２６３﹒００億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０５６，跌８０點或跌０﹒５３％，成交２５５５﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　８２﹒２５元　跌１６﹒０３％
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３４﹒６元　跌１１﹒１７％
　　信達生物（０１８０１）　５７﹒４５元　　跌８﹒５９％
　　錦欣生殖（０１９５１）　　８﹒８３元　　跌３﹒３９％
　　泰格醫藥（０３３４７）　１１１﹒８元　　跌６﹒９９％
　　百濟神州（０６１６０）　１６３﹒３元　　　跌６﹒９％
　　康希諾（０６１８５）　　１７４﹒９元　　升８﹒４３％
　　康方生物（０９９２６）　　３８﹒４元　　跌５﹒８８％
　　開拓藥業（０９９３９）　４４﹒５５元　　跌７﹒３８％
　　榮昌生物（０９９９５）　　７８﹒８元　跌１５﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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