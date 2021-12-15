【數據解讀】付凌暉：數據反映需求收縮等三重壓力，惟基本面沒變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言付凌暉在國新辦發布

會表示，對於經濟下行壓力，中央經濟工作會議作出了中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、

預期轉弱三重壓力的判斷。從統計數據來看，也清晰地反映了這三重壓力和經濟的下行壓力。盡

管存在這三重壓力，但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有變，韌性強的特點也比較突出

。

從需求看，社會消費品零售總額同比增速由年初的兩位數增長回落到個位數，兩年平均增速

也由３月份的增長６﹒３％回落至８月份的增長１﹒５％，這兩個月雖有所改善，但仍處於較低

水平。投資同比增速也同樣是由年初的兩位數增長回落至個位數增長，兩年平均增速也整體上出

現回落態勢，反映了需求收縮的變化。

從供給看，國際大宗商品價格上漲，國內部分能源和金屬供給偏緊，汽車等部分行業缺芯問

題影響明顯，工業生產者出廠價格漲幅連續擴大。ＰＰＩ漲幅從１月份的上漲０﹒３％擴大至

１０月份的１３﹒５％，這個月雖然漲幅有所回落，但還處於較高水平。汽車產量也出現連續同

比下降，反映出供給衝擊的影響。



＊冬奧會對相關企業停工停產的影響有限＊



從預期看，製造業採購經理指數自４月份以來連續回落，９月份和１０月份跌至收縮區間，

其中小型企業製造業ＰＭＩ連續７個月處於收縮區間。服務業商務活動指數受疫情影響波動比較

大，但從總體上看也呈現回落態勢。１１月份，服務業商務活動指數為５１﹒１％，比上月下降

０﹒５個百分點。其中，住宿、餐飲等行業商務活動指數均回落至收縮區間，主要是受疫情散發

的影響。這些都反映出預期轉弱的情況。

從增長看，一、二、三季度國內生產總值兩年平均增速分別為５％、５﹒５％和４﹒９％，

三季度經濟增速回落比較明顯，也反映出經濟存在下行壓力。關於冬奧會對相關企業停工停產的

影響，總的看影響是有限的。

