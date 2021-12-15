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15/12/2021 12:14

【數據解讀】回應就地過年倡議對消費影響，統計局：需要觀察

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１１月社會消費品零售
總額４１０４３億元（人民幣．下同），同比增３﹒９％，遜於預期的增４﹒６％，且為年內次
低水平（８月為２﹒５％），比上月回落１個百分點。
　　國家統計局新聞發言人付凌暉表示，這兩年消費形勢往往會受到疫情的擾動。但從總體來看
，消費升級的態勢在持續，沒有看到消費降級的變化。對於各地就地過年倡議對消費影響，他表
示，還需要觀察。
　　付凌暉表示，消費市場恢復還有不少有利條件。一是就業形勢保持穩定，企業利潤保持較快
增長，居民收入增加有保障。二是市場保供穩價有力有效，居民消費價格總體溫和上漲，消費預
期總體穩定。三是經濟逐步恢復，社會保障不斷完善，也有利於增強消費信心。在前三季度居民
收入當中，轉移性收入增長保持較快速度。但也要看到，疫情散發對消費特別是接觸型消費的制
約還是存在的，近期部分蔬菜價格漲幅較高，都在一定程度上影響消費增長。下階段，還是要扎
實做好疫情防控，維護好群眾的生命健康，促進形成穩定的消費環境，積極增加市場供給，更好
滿足居民消費需要。

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