【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒８億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指高開２２點，報２３６５８點。最高升１０９點報

２３７４５點，最低跌３１０點報２３３２５點。恒指收報２３４２０點，跌２１５點或

０﹒９１％。

按額度計算，北水全日淨流入４４﹒８億元人民幣，增加５６﹒２％。騰訊控股

（００７００）、中芯國際（００９８１）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是藥

明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１２７７﹒４２億元增加６﹒５％。其中港股通成交３３８﹒８億元，佔總成交

２６﹒５％。



＊傳生物技術企業列入實體清單＊



騰訊控股跌０﹒８７％報４５５﹒８元，北水淨買入７﹒５億元。中芯國際跌６﹒４％報

１８﹒７２元，北水淨買入３﹒３億元。華潤電力升４﹒８２％報２６﹒１元，北水淨買入

３﹒３億元。

據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將超過２０家中國公司列入實體

清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。根據美國相關規定，美國公司未

經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。藥明生物受影響，股價大跌１９﹒２４％報

７９﹒１元，北水淨賣出９﹒７億元。

另外，長城汽車跌１﹒５９％報２７﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元。小米集團跌

２﹒３９％報１８元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ７﹒５１

中芯國際 （００９８１） ３﹒３１

華潤電力 （００８３６） ３﹒２６

青島啤酒股份 （００１６８） １﹒９６

美團 （０３６９０） １﹒９０

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －９﹒７４

長城汽車 （０２３３３） －１﹒５９

小米集團 （０１８１０） －０﹒９１

安踏體育 （０２０２０） －０﹒８９

信達生物 （０１８０１） －０﹒８４

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