《美元走勢－羅明立》歐元或要下試１﹒１２２０甚至１﹒１１８５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６７ １１３﹒８０ １１３﹒６３

歐元╱美元 １﹒１２７５ １﹒１２７７ １﹒１２５７

英鎊╱美元 １﹒３２４１ １﹒３２４７ １﹒３２２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２３５ ０﹒９２４３ ０﹒９２３４

美元╱港元 ７﹒８０２５ ７﹒８０２７ ７﹒８００６

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《美元走勢》美國１１月ＰＰＩ按年增長達９﹒６％，遠超前值及市場預期，連同日前強勁

的ＣＰＩ數據，反映美國物價上升勢頭持續，今晚（１５日）聯儲局發出鷹派信號的機會極高。

受通脹升溫影響，美元上漲至９６﹒６０附近。後市能否進一步上升視乎今晚的議息結果。

歐洲則繼續受到疫情困擾，歐洲央行明天的貨幣政策會議應維持鴿派立場，歐美央行政策差

距進一步擴大，匯價將無可避免地受壓。歐元初步阻力在１﹒１２８０╱１﹒１３００，估計要

下試１﹒１２２０甚至１﹒１１８５，可繼續高位造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２８５ １﹒１２００ １﹒１３１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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