《再戰明天》本港公布１１月失業率，英倫銀行公布議息結果

《經濟通通訊社１５日專訊》本港公布１１月失業率，及英倫銀行公布議息結果，料為明日

市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議，歐洲央行總裁拉加德參加歐元峰會。

本港時間１６日４：００ｐｍ，瑞典央行執委會會議舉行。４：３０ｐｍ，瑞士央行貨幣政策評

估會議舉行，隨後舉行記者會。５：３０ｐｍ，挪威央行宣布執委會利率決定與貨幣政策，之後

召開新聞發布會。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並發布會議記錄。９：３０ｐｍ，

歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後召開新聞發布會。



＊澳洲公布１１月失業率，歐美１２月ＰＭＩ＊



在數據方面，１６日５：００ａｍ，美國公布１０月長期資本流動。７：５０ａｍ，日本公

布１１月出口，年率料由９﹒４％升上２１％；１１月進口，年率料由２６﹒７％升上４０％；

１１月貿易收支料由負６８５億日圓擴大至６００３億日圓。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月失

業率，料由５﹒２％降至５％。４：３０ｐｍ，香港公布１１月失業率，料由４﹒３％降至

４﹒２％。４：３０ｐｍ，德國公布１２月製造業採購經理人指數，料由５７﹒４降至５６﹒９

；１２月綜合採購經理人指數料由５２﹒２降至５１﹒１；１２月服務業採購經理人指數料由

５２﹒７降至５１。５：００ｐｍ，歐元區公布１２月製造業採購經理人指數，料由５８﹒４降

至５７﹒８。

６：００ｐｍ，歐元區公布１０月貿易收支，料由６１億歐元降至５８億歐元。

８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指

標利率，料維持不變。９：３０ｐｍ，美國公布１１月建築許可，月率料由４﹒２％降至

０﹒６％；１１月新屋動工，料由１５２萬升至１５７萬，月率料由下滑０﹒７％升上３﹒１％

；連續申請失業救濟金人數料由１９９萬降至１９４萬；首次申請失業救濟金人數料由１８萬升

至２０萬。１０：１５ｐｍ，美國公布１１月產能利用率，料由７６﹒４％升上７６﹒８％；

１１月工業生產月率料由１﹒６％降至０﹒６％。１０：４５ｐｍ，美國公布１２月製造業採購

經理人指數，料由５８﹒３升至５８﹒５；１２月綜合採購經理人指數；１２月服務業採購經理

人指數料由５８升至５８﹒８。

在本港，明日公布業績的公司有：攜程（０９９６１）。（ｗａ）

