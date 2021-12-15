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即市新聞

15/12/2021 16:22

安永料明年香港新股集資額逾３５００億元，新經濟或成增長引擎

　　《經濟通通訊社１５日專訊》安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預料，明年香港新股集資額將
逾３５００億元，認為明年市場融資需求較現時高，今年中國政府推出多項新措施進行整改，延
誤了部分新股上市，市場資金充裕，料明年表現將可追上，但對於能否達到４０００億元，他直
言：「有點擔心」，除非有巨型（Ｍｅｇａ）新股來港上市。

＊明年新股集資額有望重返三甲＊

　　他續指，以新股集資額而言，未來香港將有機會進一步重返三甲之內，而今年預測的首兩名
，即納斯達克證券交易所及紐約證券交易所表現「好得太離譜」，若未來出現一定調整，其集資
宗數金額放緩，香港或有機會挑戰三甲。
　　他指出，儘管過去數年香港市場的ＩＰＯ宗數不斷減少，但下降的原因主要受政策影響，預
期明年數量將維持於１００至１２０宗，但不會下跌至６０宗，因現時有較多公司正排隊上市，
亦有從美股回流選擇以香港作第二上市的公司。

＊部分中概股或需時２－３年回港上市＊

　　美國中概股正面臨退市風險，潛在可在港上市的中概股超過２００隻，不過，他不相信逾
２００隻中概股不會一起回港上市，或會分批回流香港上市，因美國當局執行相關規則需求，料
部分公司或需時２至３年才回港上市，現時有７隻中概股成功回歸香港市場，料未來中概股回港
上市數量不只７隻，但認為當中過程需考慮中美之間的討論進展。
　　港交所（００３８８）特殊項目收購公司（ＳＰＡＣ）的諮詢結果將很快出台，他認為，若
相關法例可以推出，不排除香港明年第一季將有上述公司進行上市，而在香港隨著符合條件的同
股不同權中概股企業回歸，預計明年新經濟公司，如科技，傳媒和電訊，及生物科技與健康等企
業，將是香港新股集資的主要行業及成為增長引擎。（ｂｎ）

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