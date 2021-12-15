【野財通】金管局：截至上月底，逾１﹒４萬個人投資者參與理財通

《經濟通通訊社１５日專訊》香港金管局副總裁劉應彬在出席財新峰會（大灣區場）發表主

題演講時提及，「跨境理財通」開通至今運行暢順，截至１１月底，已有１９家香港銀行與其內

地夥伴銀行開展業務，吸引超過１﹒４萬名個人投資者參與，跨境匯劃金額超過３億元人民幣。

他指出，香港將進一步擴大與內地金融市場的互聯互通，並強化全球離岸人民幣業務樞紐、

國際資產管理中心和風險管理中心等功能，將不斷完善和提升各項互聯互通機制，特別是為市場

提供更多風險管理的產品和管道。此外，亦將在擴大市場流動性、豐富市場產品以及提升基建等

方面「多管齊下」，提升香港離岸人民幣業務樞紐的競爭力。

他認為，在綠色金融和金融科技兩個領域，香港有很大的發展空間，亦指出今年１０月，深

圳市人民政府成功在香港發行人民幣綠債，是內地政府機構首次在境外發行綠債，也是體現深港

金融合作、共建綠色粵港澳大灣區的一個重要標誌，希望這次發行可以發揮示範作用，開拓一條

新的境外融資管道，並帶動更多的內地發行人，利用香港的綠色債券平台，引入境外資金參與實

現國家雙碳目標。

他續指，推動高質量發展，科技創新是關鍵所在。在這個領域，香港將積極推動本地金融科

技的研究和應用，加強自身競爭力，同時強化與內地的聯繫，將繼續與人民銀行合作，配合數字

人民幣（ｅ－ＣＮＹ）在港的技術測試，並與多個央行機構開發多種央行數碼貨幣跨境支付網絡

（ｍＢｒｉｄｇｅ），亦相信在內外循環相互促進、發揮協同效應的新格局中，香港的國際金融

中心地位也將進一步提升。（ｂｎ）

