《匯思－余偉文》金管局：未來會逐步擴大金融科技先鋒聯網計劃

《匯思》最近跟銀行界的朋友見面，談到金融業的前景，大家都感受到三大「引擎」─金融

科技、綠色金融，和粵港澳大灣區─為銀行業帶來的巨大機遇，行家們也都摩拳擦掌準備擴展業

務。要擴展自然要招兵買馬，但不少行家都慨嘆招聘人才並不容易。與此同時，也有家長表示子

女剛畢業求職四處碰壁。這種「有工無人做，有人無工做」的現象，凸顯了培育本地金融人才的

重要性。我想藉此機會分享金管局在金融人才方面的發展策略和理念，以及未來工作重點。



＊吸引年青一代投入銀行業＊



金融業一直是香港最重要的經濟支柱之一。現時，香港有超過２７萬人從事金融業，當中約

１０萬名銀行從業員。過去１０年，金融業平均每年提供逾５０００個新增職位。根據金管局、

香港銀行公會和香港銀行學會在２０２０年中聯合發布的《２０２１－２０２５年未來銀行業人

才》研究報告，為配合銀行業在未來數年的業務發展及擴張計劃，銀行界對人才的需求只會有增

無減。在金融科技、綠色金融，和大灣區財富管理這三大範疇的人才尤其供不應求。



為了填補人才缺口，我們必須制定一個有效的人才發展策略。吸納世界各地精英匯聚香港固

然重要，但目前世界各地也正在為類似的人才短缺問題而絞盡腦汁，我們深信在本地源頭擴容更

為關鍵。要壯大本地人才庫，年輕一代提供了重要的新血來源。因此，金管局在今年９月啟動了

新的人才發展策略，重點之一是把年輕人與銀行業更好地聯繫起來，讓他們有機會充分了解銀行

業的最新發展和事業前景，從而吸引更多青年人入行。



在９月至１１月期間，金管局與業界和香港銀行學會合作，走遍各大學校園，舉辦了１１場

職前講座，有近８００名來自不同學系的本科生參與。較早前我們也推出了全新、免費的銀行業

銜接課程，讓大學生掌握熱門業務領域的重點實務知識，裝備他們成為未來銀行家。學生反應遠

超我們預期，為了滿足需求，我們需要把名額由原先設定的５０個大幅上調至約２２０個。



＊銀行業職位多元化＊



其實銀行職業是不是都比較刻板枯燥？不是商科出身又能否從事銀行業？這些或許是不少學

生心底的疑問。有賴各家銀行的積極支持，我們每場活動都邀請了不同的年青銀行家，以過來人

身份向師妹師弟們分享工作點滴、需要甚麼技能等等。這些師姐師兄當中有不少都不是商科出身

，亦能在各自服務的銀行內步步高升。他們不約而同地表示，銀行業並非商科畢業生的專利，銀

行有前、中、後台不同的工作崗位，非常多元化，可以容納來自不同學科、不同性格和志向的新

人作長遠發展。再加上近年銀行加快數碼化轉型，以及更重視綠色和可持續金融，衍生出更多新

的專業工種，例如人工智能工程師、數據分析師、氣候風險管理專業人員等。銀行在招聘相關職

位時，主修電子工程、金融科技、環境科學等學科的畢業生可能會更「吃香」。



講者在活動中亦分享了為何選擇投身銀行業，當中有些有趣的故事。其中，有一位年青銀行

家分享了由原本夢想成為一名電競選手，搖身一變成為一家銀行金融科技部門中支付系統的編碼

工程師。他從小便對電子遊戲背後的設計、編程有濃厚興趣，但進修相關科技課程後，他意識到

他的興趣也可以在金融行業有所發揮，最終他成為了一家銀行的編碼工程師，透過編寫不同的程

式發揮創意、一展所長，寓興趣於事業。



年輕一代普遍對環保和可持續發展這些議題更為關注。我們的銀行業銜接課程中有一個「

００」後女孩，她的志願是成為一名地質學家，希望出一分力保護環境和地球。透過接觸我們的

課程，她認識到原來金融對分配社會資源擔當重要的角色，銀行將資金優先配置到更能推動可持

續發展的經濟活動中，也同樣可以發揮保護地球的力量。



我自己身為過來人，深深明白求職擇業是人生一個重大的里程，要多聽多問，才更加了解有

甚麼工作適合自己。所以金管局未來會舉辦更多推廣活動，讓大學生有機會與銀行家直接交流對

話，加深對行業的認識。我們亦會將活動擴展至高中生層面，現正與教育局商討在２０２２年中

，為高中生、家長和老師舉辦銀行業講座，好讓中學生進行生涯規劃時，能夠更了解銀行業的發

展前景，盡早為大學選科做好準備。



＊提供職場實戰經驗＊



要將年輕一代與銀行業更好地聯繫起來，除了以上活動，最直接的方法莫過於提供機會讓學

生進入銀行親身體驗銀行家的工作。因此，金管局聯同業界推出了「銀行業人才起動計劃」、「

金融科技人才培育計劃」，和「私人財富管理先導人才培訓計劃」等，為大學生提供不同領域的

實習機會，讓學生在理論知識以外，及早開始累積職場的實戰經驗，建立工作技能，為將來在銀

行界開展事業打好基礎。這些計劃推出以來已經吸引了大約２０００名學生參與。



除了大學本科生實習計劃外，金管局在今年９月試行「金融科技先鋒聯網」計劃，約２０名

金融科技碩士生參與香港應用科技研究院和３家銀行的金融科技項目。金管局未來會逐步擴大計

劃，期望涵蓋更多銀行、大學和研究生。



＊雙管齊下培育人才＊



在栽培年青人的同時，我們也非常重視現職銀行從業員的培訓需要。因應銀行業近年急速發

展，尤其是三大「引擎」提供了大量發展機會，金管局連同業界正努力提升從業員的技能，確保

他們緊貼新時代需要、與時並進。



本月初，金管局在銀行專業資歷架構下推出了「金融科技」新單元，具認證的相關專業培訓

課程將於未來數月推出。課程內容涵蓋金融科技運用、人工智能、大數據、區塊鏈技術、合規科

技等，藉此提升金融科技從業員的專業能力。接下來，金管局正密鑼緊鼓籌備「綠色及可持續金

融」新單元，希望可以更好地應付未來銀行業所需。



＊十年樹木 百年樹人＊



培育人才的工作需要持之以恆，亦需要各方的支持和配合。金管局一直與各界保持緊密溝通

，鼓勵銀行投放更多資源在人才發展方面、院校將新興熱門科目納入大學課程之中，亦同時推動

培訓機構開辦更多需求殷切的專業培訓課程。金融人才對香港作為國際金融中心的未來發展至關

重要，金管局會與各方共同努力，希望在未來３至５年見到實質成效。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２１年１２月１５日

