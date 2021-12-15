《經濟通通訊社１５日專訊》財政司長陳茂波早前引用《公司條例》第８７９（１）條賦予

的權力，向法庭提交呈請將壹傳媒有限公司清盤。高等法院今日開庭，壹傳媒沒有派出法律代表

。聆案官黃健棠在無人反對下，下令壹傳媒即時清盤。

壹傳媒現任臨時清盤人為譚競正及文景城。法官陳靜芬早前頒下判辭表示，經初步審視後，

同意為了公眾利益，須將壹傳媒清盤，做法屬公正公平。（ｈｙ）

