《經濟通通訊社１５日專訊》廉署再拘捕３男１女，年齡介乎２２至５８歲，他們涉嫌觸犯
《選舉（舞弊及非法行為）條例》，在互聯網轉載煽惑他人在立法會選舉中投白票及不投票的帖
文，廉署至今拘捕１０人涉及相關罪行，不排除再有進一步執法行動，完成調查後，會將調查結
果交予律政司決定是否作出檢控。
消息指，被捕人士包括前中大學生會會長蘇浚鋒，他在１０月３０日曾轉載前立法會議員許
智峯呼籲選民投白票的帖文。（ｈｙ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
15/12/2021 15:50
【立會選舉】廉署再拘４人涉轉載投白票帖文，消息指包括蘇浚鋒
《經濟通通訊社１５日專訊》廉署再拘捕３男１女，年齡介乎２２至５８歲，他們涉嫌觸犯
《選舉（舞弊及非法行為）條例》，在互聯網轉載煽惑他人在立法會選舉中投白票及不投票的帖
文，廉署至今拘捕１０人涉及相關罪行，不排除再有進一步執法行動，完成調查後，會將調查結
果交予律政司決定是否作出檢控。
消息指，被捕人士包括前中大學生會會長蘇浚鋒，他在１０月３０日曾轉載前立法會議員許
智峯呼籲選民投白票的帖文。（ｈｙ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話15/12/2021
【物管勿管】內房危機蔓延 世茂系創新低 專家籲物管要鬥快沽！
|財經熱話15/12/2021
濠賭股獲大摩唱好終見反彈 惟仍受困多項負面因素
|FOCUS15/12/2021
【FOCUS】經濟難言走出疲態 調控「反思論」信號須察
|大行報告15/12/2021
【大行炒D乜】摩笛吹奏濠賭股 吹好邊隻？吹淡邊隻？ CLICK入嚟睇下
|開市Good Morning15/12/2021
熊麗萍：變種病毒限制聯儲局加息步伐 港股23500有支持
|市場動向15/12/2021
比特幣將重上6萬？ JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰