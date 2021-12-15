【立會選舉】廉署再拘４人涉轉載投白票帖文，消息指包括蘇浚鋒

《經濟通通訊社１５日專訊》廉署再拘捕３男１女，年齡介乎２２至５８歲，他們涉嫌觸犯

《選舉（舞弊及非法行為）條例》，在互聯網轉載煽惑他人在立法會選舉中投白票及不投票的帖

文，廉署至今拘捕１０人涉及相關罪行，不排除再有進一步執法行動，完成調查後，會將調查結

果交予律政司決定是否作出檢控。

消息指，被捕人士包括前中大學生會會長蘇浚鋒，他在１０月３０日曾轉載前立法會議員許

智峯呼籲選民投白票的帖文。（ｈｙ）（ｚｚ）

