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即市新聞

15/12/2021 16:38

《小傳日記》有傳美帝搞藥佬，晏晝跌到離晒譜！

　　《小傳日記》正所謂「天有不測之風雲」，魚缸今朝仲幾精神，晏晝忽然騰騰陣，因為藥佬
跌到暈！據報美帝打算將廿間中國公司列入實體清單，當中有唔少涉及生物技術嘅公司。
　　消息一出後，雖然美帝未講堅定流，但已經搞到藥佬「頭耷耷、眼濕濕」！百濟神州
（０６１６０）唔止Ｈ場出事，喺Ａ場首掛都潛水近兩成；藥明（０２２６９）晏晝開市後，累
計跌近兩成；藥明康德（０２３５９）、金斯瑞（０１５４８）、藥明巨諾（０２１２６）、諾
誠健華（０９９６９）等藥佬都重挫超過一成，成個板塊近乎「滿江紅」呀！科技佬都中槍，有
傳美帝會對中芯（００９８１）施加更嚴厲嘅制裁，今日就跌超過６％。
　　突然畀呢下億噸重錘打埋嚟，藥佬痛到甩脾，魚缸同樣無得避！全日由升轉跌，報
２３４２０，跌２１５點或跌０﹒９１％，主板成交１２７７﹒４２億銀。國指報８３４２，跌
７５點或跌０﹒９０％。科指報５７９５，跌８９點或跌１﹒５２％。
　　變種病毒同對美帝加息兩個大浪冚埋嚟，已經令個市無咩生氣。依家又傳美肯出手搞華企，
萬一藥佬出埋事，短期要升番睇怕唔易。中美互鬥如箭在弦，仲有邊個受牽連？可能得佢哋先知


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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