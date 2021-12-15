《小傳日記》有傳美帝搞藥佬，晏晝跌到離晒譜！

《小傳日記》正所謂「天有不測之風雲」，魚缸今朝仲幾精神，晏晝忽然騰騰陣，因為藥佬

跌到暈！據報美帝打算將廿間中國公司列入實體清單，當中有唔少涉及生物技術嘅公司。

消息一出後，雖然美帝未講堅定流，但已經搞到藥佬「頭耷耷、眼濕濕」！百濟神州

（０６１６０）唔止Ｈ場出事，喺Ａ場首掛都潛水近兩成；藥明（０２２６９）晏晝開市後，累

計跌近兩成；藥明康德（０２３５９）、金斯瑞（０１５４８）、藥明巨諾（０２１２６）、諾

誠健華（０９９６９）等藥佬都重挫超過一成，成個板塊近乎「滿江紅」呀！科技佬都中槍，有

傳美帝會對中芯（００９８１）施加更嚴厲嘅制裁，今日就跌超過６％。

突然畀呢下億噸重錘打埋嚟，藥佬痛到甩脾，魚缸同樣無得避！全日由升轉跌，報

２３４２０，跌２１５點或跌０﹒９１％，主板成交１２７７﹒４２億銀。國指報８３４２，跌

７５點或跌０﹒９０％。科指報５７９５，跌８９點或跌１﹒５２％。

變種病毒同對美帝加息兩個大浪冚埋嚟，已經令個市無咩生氣。依家又傳美肯出手搞華企，

萬一藥佬出埋事，短期要升番睇怕唔易。中美互鬥如箭在弦，仲有邊個受牽連？可能得佢哋先知

！



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