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即市新聞

15/12/2021 17:27

《輪證國度－劉嘉寳》港股料區間反覆上落，中移獲准回Ａ逆市回升

　　《輪證國度》Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒全球擴散，英國更現首宗死亡個案，外圍股市不穩。
缺乏好消息支持下，短線預期指數將於２３３００－２４０００點區間反覆上落，市場仍靜待本
港時間周四（１６日）凌晨的聯儲局貨幣政策會議，市場關注其加快縮減購債的計畫及潛在的加
息動向，預計短期市場情緒仍將趨於謹慎，成交續疲弱，維持盤整格局。
　　個股方面，本周阿里（０９９８８）再度失守１２０元關。周三（１５日）逆市反彈升逾
４％，重上１２０元水平。投資者宜留意其引伸波幅或有回落可能。
　　中移動（００９４１）獲中證監核准Ａ股ＩＰＯ批文，擬發行不逾８﹒４６億股Ａ股。周二
（１４日）曾升穿２５０天線，高見４７﹒２元，然而消息未能撐住股價，收市倒跌。周三更一
度創月底４５﹒９元，尾市回升報４６﹒５元。
　　投資者如看好阿里股價走勢，可留意阿里購１５７０９，行使價１５２﹒１元，實際槓桿
５﹒５倍，引伸波幅５１﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年５月１９日到期。
　　相反，看淡則可留意阿里沽１８２０８，行使價９８﹒８３元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波
幅６０﹒２％，換股比率５０兌１，２０２２年６月６日到期。
　　投資者如看好中移股價走勢，可留意中移購１２２６５，行使價５４﹒０５元，實際槓桿
８﹒３倍，引伸波幅３３％，換股比率１０兌１，２０２２年６月２３日到期。
　　相反，看淡則可留意中移沽１１０４５，行使價４１４﹒８元，實際槓桿８﹒６倍，引伸波
幅３９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年２月２３日到期。《國泰君安股票衍生工具銷
售副總裁　劉嘉寳》

註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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