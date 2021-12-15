《輪證國度－劉嘉寳》港股料區間反覆上落，中移獲准回Ａ逆市回升

《輪證國度》Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒全球擴散，英國更現首宗死亡個案，外圍股市不穩。

缺乏好消息支持下，短線預期指數將於２３３００－２４０００點區間反覆上落，市場仍靜待本

港時間周四（１６日）凌晨的聯儲局貨幣政策會議，市場關注其加快縮減購債的計畫及潛在的加

息動向，預計短期市場情緒仍將趨於謹慎，成交續疲弱，維持盤整格局。

個股方面，本周阿里（０９９８８）再度失守１２０元關。周三（１５日）逆市反彈升逾

４％，重上１２０元水平。投資者宜留意其引伸波幅或有回落可能。

中移動（００９４１）獲中證監核准Ａ股ＩＰＯ批文，擬發行不逾８﹒４６億股Ａ股。周二

（１４日）曾升穿２５０天線，高見４７﹒２元，然而消息未能撐住股價，收市倒跌。周三更一

度創月底４５﹒９元，尾市回升報４６﹒５元。

投資者如看好阿里股價走勢，可留意阿里購１５７０９，行使價１５２﹒１元，實際槓桿

５﹒５倍，引伸波幅５１﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年５月１９日到期。

相反，看淡則可留意阿里沽１８２０８，行使價９８﹒８３元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波

幅６０﹒２％，換股比率５０兌１，２０２２年６月６日到期。

投資者如看好中移股價走勢，可留意中移購１２２６５，行使價５４﹒０５元，實際槓桿

８﹒３倍，引伸波幅３３％，換股比率１０兌１，２０２２年６月２３日到期。

相反，看淡則可留意中移沽１１０４５，行使價４１４﹒８元，實際槓桿８﹒６倍，引伸波

幅３９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年２月２３日到期。《國泰君安股票衍生工具銷

售副總裁 劉嘉寳》



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