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15/12/2021 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱做好跨周期逆周期政策設計

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平：增強文化自覺堅定文化自信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會１４日上午在
北京開幕。國家主席習近平出席大會並表示，廣大文藝工作者要堅定文化自信，積極投身社會主
義文化強國建設。

北交所開市首月「成績單」亮點紛呈
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北交所今日開市滿一個月。開市首月，北交所市場運行總體平穩，改革積極效應顯著：上市新股
集體上漲，專業機構積極入場，投資者入市意願增強；新三板創新層、基礎層受到帶動，交投活
躍度得到有效改善。

發改委：促進重大項目落地見效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委１４日消息稱，近日發布的《關於振作工業經濟運行，推動工業高質量發展的實施方
案的通知》提出，要促進重大項目落地見效，釋放重點領域消費潛力。


《上海證券報》

習近平：增強文化自覺堅定文化自信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會１４日上午在
北京開幕。國家主席習近平出席大會並表示，廣大文藝工作者要堅定文化自信，積極投身社會主
義文化強國建設。

中國今年吸引外資有望突破萬億元大關
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年中國吸引外資有望突破萬億元（人民幣．下同）大關，吸引外資的質量也明顯提升，高技術
製造業和服務業吸引外資成為亮點。專家表示，２０２２年中國利用外資形勢有望繼續向好。

人行：做好跨周期和逆周期政策設計
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行黨委１３日召開擴大會議強調，明年要著重抓好四項工作任務：穩健的貨幣政策要靈活適度
，保持流動性合理充裕；持續改進金融服務實體經濟質效；堅持防範化解金融風險；深化金融供
給側結構性改革。


《證券時報》

習近平：增強文化自覺堅定文化自信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會１４日上午在
北京開幕。國家主席習近平出席大會並表示，廣大文藝工作者要堅定文化自信，積極投身社會主
義文化強國建設。

北交所開市滿月：投資者入市意願增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北交所開市滿月。這一個月來，北交所８２家公司總市值２６１１﹒９４億元，合計成交
４７８﹒９７億元，股票日均換手率１﹒４６％，個股波動在預期的合理範圍內，價格走勢較為
平穩。

元宇宙炒作何時休？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
元宇宙概念已經火了一段時間，現在有愈演愈烈之勢，儘管監管部門通過各種方式追問上市公司
概念的含金量，但投資者依然追捧，資金圍獵之下眼中已沒有利空。（ｌｃ）

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