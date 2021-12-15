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15/12/2021 16:11

【聚焦人幣】緬甸允許使用人民幣和緬元直接結算邊境貿易

　　《經濟通通訊社１５日專訊》緬甸中央銀行宣布，１２月１４日起允許在中緬邊境地區使用
人民幣和緬元直接進行邊境貿易結算。
　　緬甸央行當天發布公告，為促進中國和緬甸邊境貿易，推動雙邊貨幣交易和結算便利化，允
許緬甸符合條件的銀行為從事邊境貿易的進出口商開設人民幣帳戶。
　　２０１９年１月，緬甸宣布增加人民幣為官方結算貨幣。今年１０月，緬甸宣布允許境內持
外幣結算牌照、兌換牌照的銀行和非銀行貨幣兌換機構兌換人民幣。（ｃｔ）

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