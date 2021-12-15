  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2021 14:51

【新冠疫苗】科興：接種三劑疫苗中和Ｏｍｉｃｒｏｎ抗體率９４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國科興表示，先後從香港獲得兩株Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株，
進行了中和試驗。最新實驗室研究結果表明，使用其中一株Ｏｍｉｃｒｏｎ對２０份接種２劑克
爾來（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）和４８份接種三劑克爾來福（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）的免疫血清進
行中和抗體檢測，２０份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為３５％（７╱２０），４８
份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為９４％（４５╱４８）。
（ｃｔ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/12/2021
【物管勿管】內房危機蔓延　世茂系創新低　專家籲物管要鬥快沽！
財經熱話15/12/2021
濠賭股獲大摩唱好終見反彈　惟仍受困多項負面因素
FOCUS15/12/2021
【FOCUS】經濟難言走出疲態　調控「反思論」信號須察
大行報告15/12/2021
【大行炒D乜】摩笛吹奏濠賭股　吹好邊隻？吹淡邊隻？　CLICK入嚟睇下
開市Good Morning15/12/2021
熊麗萍：變種病毒限制聯儲局加息步伐　港股23500有支持
市場動向15/12/2021
比特幣將重上6萬？　JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金