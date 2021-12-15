【新冠疫苗】科興：接種三劑疫苗中和Ｏｍｉｃｒｏｎ抗體率９４％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國科興表示，先後從香港獲得兩株Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株，

進行了中和試驗。最新實驗室研究結果表明，使用其中一株Ｏｍｉｃｒｏｎ對２０份接種２劑克

爾來（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）和４８份接種三劑克爾來福（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）的免疫血清進

行中和抗體檢測，２０份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為３５％（７╱２０），４８

份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為９４％（４５╱４８）。

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