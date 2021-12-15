《經濟通通訊社１５日專訊》中國科興表示，先後從香港獲得兩株Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株，
進行了中和試驗。最新實驗室研究結果表明，使用其中一株Ｏｍｉｃｒｏｎ對２０份接種２劑克
爾來（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）和４８份接種三劑克爾來福（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）的免疫血清進
行中和抗體檢測，２０份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為３５％（７╱２０），４８
份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為９４％（４５╱４８）。
（ｃｔ）
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15/12/2021 14:51
【新冠疫苗】科興：接種三劑疫苗中和Ｏｍｉｃｒｏｎ抗體率９４％
《經濟通通訊社１５日專訊》中國科興表示，先後從香港獲得兩株Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株，
進行了中和試驗。最新實驗室研究結果表明，使用其中一株Ｏｍｉｃｒｏｎ對２０份接種２劑克
爾來（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）和４８份接種三劑克爾來福（ＣｏｒｏｎａＶａｃ）的免疫血清進
行中和抗體檢測，２０份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為３５％（７╱２０），４８
份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為９４％（４５╱４８）。
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