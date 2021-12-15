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15/12/2021 09:21

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５０宗，浙江４５宗最多

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，１２月１５日，全國確診者新增確診６７宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１７宗；本土病例５０宗（浙江４５宗，其中紹興市
３９宗、寧波市６宗；內蒙古３宗均在呼倫貝爾市；廣東２宗均在東莞市）。無新增死亡或疑似
病例；新增治癒出院３８宗。此外，新增無症狀感染２４宗，２宗為本地個案；尚在醫學觀察的
無症狀感染者４５２宗（境外輸入４０４宗）。

＊上海圖書館根據疫情防控要求閉館＊

　　廣東衛健委公布，昨日全省新增本土確診病例２宗，均為東莞報告，在對省外涉疫地區返粵
人員核酸檢測中發現；新增本土無症狀感染者２宗，均為東莞報告，在納入集中隔離觀察的密接
中發現。
　　上海昨日無新增本土新冠肺炎確診病例，新增境外輸入３宗，治愈出院２宗。上海圖書館微
信公眾號１５日凌晨發布公告：根據國家和上海市疫情防控要求，上海圖書館嚴格落實相關人員
及環境篩查，即刻起閉館。
　　境外輸入現有確診病例５２０宗（其中重症病例５宗），現有疑似病例１宗。累計確診病例
１０５２０宗，累計治愈出院病例１００００宗，無死亡病例。
　　截至１２月１４日，全國現有確診病例１４６０宗（其中重症病例１７宗），累計治愈出院
病例９３８２７宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９９２３宗，現有疑似病例
１宗。累計追蹤到密切接觸者１３７１３９１人，尚在醫學觀察的密切接觸者５４００９人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９３２４宗。其中，香港特別行政區１２４９５宗（出
院１２１８０宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區
１６７５２宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

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