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15/12/2021 10:41

【聚焦數據】統計局：１１月原煤、天然氣生產增速加快，電力回落

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布２０２１年１１月份能源生產情況，規模以上
工業主要能源產品生產同比均保持增長。其中原煤增長４﹒６％，原油增長２﹒７％，天然氣增
長４﹒４％，發電量增長０﹒２％。與上月比原煤、天然氣生產增速加快，原油生產基本平穩，
電力生產增速回落。
　　隨著增產保供政策持續推進，１１月份，生產原煤３﹒７億噸，同比增長４﹒６％，增速比
上月加快０﹒６個百分點，日均產量１２３６萬噸。１－１１月份，生產原煤３６﹒７億噸，同
比增長４﹒２％。進口煤炭３５０５萬噸，同比增長１９８﹒１％。１１月２６日，秦皇島港
５５００大卡、５０００大卡和４５００大卡動力煤綜合交易價格分別為每噸９８６元（人民幣
．下同）、８９１元和７９２元，比１０月２９日分別回落２１６元、２０５元和１６９元。
　　原油生產基本平穩，加工量由降轉增。１１月份，生產原油１６３１萬噸，同比增長
２﹒７％，增速比上月放緩０﹒３個百分點。１－１１月份原油產量１８２４８萬噸，同比增長
２﹒５％。
　　天然氣生產加快。１１月份，生產天然氣１７７億立方米，同比增長４﹒４％，增速比上月
加快３﹒９個百分點。１－１１月份天然氣產量１８６０億立方米，同比增長８﹒９％。
　　電力生產增速繼續回落。１１月份發電６５４０億千瓦時，同比增長０﹒２％，增速比上月
回落２﹒８個百分點。１－１１月份，發電７３８２７億千瓦時，同比增長９﹒２％。分品種看
，１１月火電由增轉降，水電降幅收窄，核電增速放緩，風電、太陽能發電增速加快。（ｄｗ）

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