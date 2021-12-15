【聚焦數據】統計局：１１月原煤、天然氣生產增速加快，電力回落

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布２０２１年１１月份能源生產情況，規模以上

工業主要能源產品生產同比均保持增長。其中原煤增長４﹒６％，原油增長２﹒７％，天然氣增

長４﹒４％，發電量增長０﹒２％。與上月比原煤、天然氣生產增速加快，原油生產基本平穩，

電力生產增速回落。

隨著增產保供政策持續推進，１１月份，生產原煤３﹒７億噸，同比增長４﹒６％，增速比

上月加快０﹒６個百分點，日均產量１２３６萬噸。１－１１月份，生產原煤３６﹒７億噸，同

比增長４﹒２％。進口煤炭３５０５萬噸，同比增長１９８﹒１％。１１月２６日，秦皇島港

５５００大卡、５０００大卡和４５００大卡動力煤綜合交易價格分別為每噸９８６元（人民幣

．下同）、８９１元和７９２元，比１０月２９日分別回落２１６元、２０５元和１６９元。

原油生產基本平穩，加工量由降轉增。１１月份，生產原油１６３１萬噸，同比增長

２﹒７％，增速比上月放緩０﹒３個百分點。１－１１月份原油產量１８２４８萬噸，同比增長

２﹒５％。

天然氣生產加快。１１月份，生產天然氣１７７億立方米，同比增長４﹒４％，增速比上月

加快３﹒９個百分點。１－１１月份天然氣產量１８６０億立方米，同比增長８﹒９％。

電力生產增速繼續回落。１１月份發電６５４０億千瓦時，同比增長０﹒２％，增速比上月

回落２﹒８個百分點。１－１１月份，發電７３８２７億千瓦時，同比增長９﹒２％。分品種看

，１１月火電由增轉降，水電降幅收窄，核電增速放緩，風電、太陽能發電增速加快。（ｄｗ）

