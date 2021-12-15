【數字人幣】美團：進一步擴大數字人民幣碳中和試點

《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）近日宣布進一步擴大數字人民幣的碳中和
試點，凡是在美團上參與綠色低碳消費行為，都能領取到相應的數字人民幣低碳獎勵。
美團相關負責人表示，「吃喝住行全低碳」是下一階段在數字人民幣試點的主要方向。今年
９月，美團在央行數字貨幣研究所的指導下推出了數幣低碳騎行活動，這也是首個多地聯動的數
字人民幣碳中和主題試點。（ｄｗ）
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