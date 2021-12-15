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即市新聞

15/12/2021 16:31

【重拳監管】騰訊：「未成年防沉迷」政策落地效果明顯但仍有挑戰

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）指「未成年防沉迷」新規落地後效果明顯
，但推進仍面臨技術及理念上挑戰，已投入億元（人民幣．下同）在相關領域。
　　２０２１年度中國遊戲產業年會上，騰訊未成年人保護體系負責人鄭磊指，「未成年防沉迷
」新規出台後仍面臨很多挑戰，比如網絡匿名性，實名問題、冒用問題、老年人賬號盜用問題等
，都需要持續的努力進行調節與解決。騰訊認為這個問題肯定不是單靠一家廠商能解決的，需要
全行業廠商攜手進行。目前騰訊遊戲努力推動很多層面的合作，比如與手機廠商合作在手機引擎
中嵌入成長守護平台模塊，與教育部共同推進安全守護平台建設，與運營商對手機內未成年人模
板嵌入的合作等。
　　鄭磊表示，集團已成立幾十人規模的核心團隊，通過該集團公司級別的聯合項目團隊來進行
技術與落地方面的協助。他透露該方面的成本高達億元級別，且該項目在使用與落地過程中基本
從未遇到過任何財務或公司審批上的阻礙。
　　針對騰訊第三季遊戲收入增速下滑，鄭磊表示，數據的變化並不完全是因為「未成年防沉迷
」新規的落地，未來遊戲行業還是要看遊戲技術落地等帶來的產品層面的革新，更多還是聚焦於
行業長期趨勢。（ｄｗ）

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