【大國博弈】立陶宛以「威脅國家安全」駁回與中資企業的交易

《經濟通通訊社１５日專訊》東歐國家立陶宛早前因台灣問題與中國關係愈趨白熱化。日前

據俄羅斯媒體報道，一間立陶宛企業計劃與另一間中資企業進行交易，被立陶宛政府審查並阻止

，企業就決定上訴，最後被當局以威脅國家安全為理由，駁回交易。

報道稱，立陶宛企業Ｉｎｔａ與中國科技企業同方威視計劃達成交易，惟經立陶宛「國家安

全重要設施保護協調委員會」審查後，認為同方威視與中國政府之間有關係，故阻止雙方交易。

為此，兩間企業向當地法院上訴，要求當局撤銷決定。不過法院日前裁定，以「威脅國家安

全」為由駁回上訴。當地法院指，交易對立陶宛的國家安全利益構成威脅，若交易成功，同方威

視就有可能接觸到立陶宛的重要系統。

立陶宛總理發言人曾於年初表示，當局同樣因對國家安全的顧慮，禁止中國同方威視向立陶

宛機場供應行李掃描裝置，另外禁止同方威視參與投標。

同方威視技術股份有限公司為一間中資企業，以清華大學為背景。該企業聲稱，產品以自主

知識產權的「高科技安檢產品」為主，服務民航、海關、鐵路及港口等關口，而產品及服務已遍

佈五大洲１００多個國家和地區，並稱「得到世界各國用戶的廣泛認可」。（ｊｔ）

