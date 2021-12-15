  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2021 08:39

【大國博弈】立陶宛以「威脅國家安全」駁回與中資企業的交易

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東歐國家立陶宛早前因台灣問題與中國關係愈趨白熱化。日前
據俄羅斯媒體報道，一間立陶宛企業計劃與另一間中資企業進行交易，被立陶宛政府審查並阻止
，企業就決定上訴，最後被當局以威脅國家安全為理由，駁回交易。
　　報道稱，立陶宛企業Ｉｎｔａ與中國科技企業同方威視計劃達成交易，惟經立陶宛「國家安
全重要設施保護協調委員會」審查後，認為同方威視與中國政府之間有關係，故阻止雙方交易。
　　為此，兩間企業向當地法院上訴，要求當局撤銷決定。不過法院日前裁定，以「威脅國家安
全」為由駁回上訴。當地法院指，交易對立陶宛的國家安全利益構成威脅，若交易成功，同方威
視就有可能接觸到立陶宛的重要系統。
　　立陶宛總理發言人曾於年初表示，當局同樣因對國家安全的顧慮，禁止中國同方威視向立陶
宛機場供應行李掃描裝置，另外禁止同方威視參與投標。
　　同方威視技術股份有限公司為一間中資企業，以清華大學為背景。該企業聲稱，產品以自主
知識產權的「高科技安檢產品」為主，服務民航、海關、鐵路及港口等關口，而產品及服務已遍
佈五大洲１００多個國家和地區，並稱「得到世界各國用戶的廣泛認可」。（ｊｔ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/12/2021
【虛幣世界】聯儲議息前加密市場靠穩，市場料高位有阻力
財經熱話14/12/2021
【內房困局】世茂系內交易遭大行狠削目標價　傳太子許世壇放權
市場動向14/12/2021
香港復康會「無障行者2021」圓滿結束 近250位健兒參與全港最大型戶外殘疾體驗競技活動
財經熱話14/12/2021
世茂服務購世茂內地子公司物管業務　大行踩多腳　物管股全線急瀉
中國故事14/12/2021
《神州經脈》奧密克戎境外潛入　中美博弈印太上演　滬指高位回跌
香港政情14/12/2021
【立會選舉】新制153人爭90席　3口岸設票站僅逾2萬人登記
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金