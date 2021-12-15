【內房困局】世茂股份系內交易遭上交所問詢，公司稱經營活動正常

《經濟通通訊社１５日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）接獲上交所發出的問詢函，要

求就向同系的世茂服務（００８７３）出售物業管理業務有關交易進行解釋。上交所要求世茂股

份說明將物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售予關聯方的交易必要性，並說明是

次交易對價的公允性、是否有擔保未解除、是否有利公司的後續經營發展、及有否損害中小股東

權益等。世茂股份需於下周三（２２日）之前回覆。

世茂股份則就近期公司輿情相關事項說明，稱公司為世茂集團（００８１３）附屬控股子公

司，主要經營包括綜合商業地產開發與銷售、商業經營管理及多元投資等多項業務板塊。目前公

司各項生產經營活動正常，經營活動並未發生重大不利變化，且未發生影響公司償債能力和債券

還本付息的不利事項。

世茂股份１３日公告，擬將所屬的物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售給關

聯方世茂服務（００８７３），交易轉讓價格為１６﹒５４億元（人民幣．下同）。今次交易涉

世茂物業管理及其他２９家附屬公司，在管建築面積約為４６５萬平方米，合約建築面積約為

１０７９萬平方米。世茂股份表示，本次交易產生的淨利潤約達１１﹒６億元，公司的現金將得

以有效補充，將為推進項目開發建設，提供更有力的保障。

不過，市場質疑此宗系內交易，認為旗下物管業務既然已經分拆上市，為何母公司自身還擁

有大量物管公司？大行摩通認為，有關交易不單反映公司流動性緊張，亦顯露公司管治問題，投

資者應關注內房旗下的物管業務，被母公司用作財務工具。（ｊｔ）

