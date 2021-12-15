【恒大困局】恒大地產新增兩條被執行人信息，標的１４億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》恒大地產集團有限公司新增兩條被執行人信息，執行標的共計

超１４億元人民幣，案號分別為（２０２１）粵０１執８０５８號、（２０２１）粵０１執

８０５９號，執行法院均為廣州市中級人民法院。

恒大地產集團有限公司當前有１９條被執行人信息，被執行總金額超４１億元人民幣。

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