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15/12/2021 16:49

【恒大困局】恒大地產新增兩條被執行人信息，標的１４億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒大地產集團有限公司新增兩條被執行人信息，執行標的共計
超１４億元人民幣，案號分別為（２０２１）粵０１執８０５８號、（２０２１）粵０１執
８０５９號，執行法院均為廣州市中級人民法院。
　　恒大地產集團有限公司當前有１９條被執行人信息，被執行總金額超４１億元人民幣。
（ｃｔ）

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