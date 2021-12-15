【大國博弈】習近平就美國中部六州遭遇龍捲風災害致電拜登慰問

《經濟通通訊社１５日專訊》超強龍捲風早前席捲美國多個州份，多地建築房屋被夷為平地

。據報道，目前已造成至少９４人死亡，最終死亡人數可能更多。據《新華社》報道，國家主席

習近平就美國肯塔基、伊利諾伊、阿肯色、密西西比、田納西、密蘇里等中部６州遭遇多場龍捲

風襲擊並造成重大人員傷亡和財產損失，向美國總統拜登致慰問電，代表中國政府和人民向受災

的美國人民表示深切同情和誠摯慰問。（ｗｌ）

